IKEA wordt nog wat meer een bank

Ingka Investments, de investeringspoot van IKEA-eigenaar Ingka Group, legt 22,5 miljoen dollar (19 miljoen euro) op tafel voor het belang in Jifiti. Die Israëlische start-up is een aanbieder van ‘buy now pay later’-diensten (BNPL). Kort gezegd gaat het om software en oplossingen die winkels helpen spullen makkelijk op afbetaling te verkopen.

Het bedrijf achter IKEA doet daarmee een nieuwe stap in de richting van financiële diensten. Onlangs nam het bedrijf ook een belang van 49 procent in Ikano Bank, een Zweedse digitale bank.

Levenslange partner

IKEA werkt al sinds 2019 samen met Jifiti in ons land, Frankrijk, Spanje en Portugal. Ook in andere landen wil het bedrijf afbetalingsdiensten aanbieden. Voor Jifiti is het een gigadeal. De meubelgigant telt 390 winkels in 32 landen en krijgt jaarlijks zowat 706 miljoen klanten over de vloer.