Iconische winkelketen Sears probeert doorstart te maken onder Chapter 11

Een van Amerika's belangrijkste winkelketens heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd, in de VS bekend als Chapter 11. Het bedrijf doet er alles aan om met enkele honderden winkels een doorstart te maken.

Sears is een warenhuisketen die onder andere kleding en juwelen verkoopt. Hij is met zijn 125 jaar een van de bekendste Amerikaanse winkelketens. In de afgelopen jaren kwam Sears in de problemen, onder andere door de opkomst van het online winkelen. Zeker de webwinkel Amazon is een grote concurrent geworden.