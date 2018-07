Ieren verkopen hun Gamma-winkels voor 510 miljoen euro

Het Nederlandse winkelbedrijf Intergamma koopt 155 Gamma-winkels van een Ierse bouwgroep. Die overname zorgt voor een zware ruzie tussen de aandeelhouders van Intergamma.

Bijna een jaar nadat het Ierse bouwbedrijf CRH aankondigde dat het af wil van de 155 Gamma-doe-het-zelf-winkels die het in België en Nederland uitbaat, is de verkoop ervan afgerond. De koper is Intergamma. Dat is het Nederlandse moederbedrijf van de keten.

Marketing

Gamma is een keten van franchisewinkels. Dat wil zeggen dat de winkels in handen zijn van zelfstandige bedrijven, waaronder tot gisteren CRH. Intergamma is de eigenaar van het Gamma-merk en zorgt voor de marketing en de inkoop van producten. Intergamma baat zelf maar 10 van de in totaal 386 Nederlandse en Belgische doe-het-zelf-winkels uit.

Intergamma betaalt 510 miljoen euro voor de 'Ierse' winkels. Dat geld komt van de overige Gamma-uitbaters.

Voor de rechter

Dat zint één van hen - de Franse groep Bourrelier - niet. Zij baat 75 Gamma's uit. Ze heeft Intergamma voor de rechter gedaagd en eist 22 miljoen euro van het bedrijf. Dat bedrag is intussen opgelopen tot circa 40 miljoen euro.

De Fransen liggen dwars omdat ze moeten betalen voor de overname van de CRH-winkels, maar ze krijgen geen zeggenschap over de winkels. Die komen onder de hoede van een nieuwe stichting met bestuurders die aangesteld worden door de Intergamma-directie.

In tweeën gespleten

Door ruzie is Intergamma in tweeën gesplitst. De overname gebeurt door Intergamma Holding BV, een pas opgerichte vennootschap met alle aandeelhouders die de directie steunen. Bourrelier en nog zeven andere aandeelhouders die tegen de overname zijn blijven in Intergamma BV ('het oude Intergamma'), zegt Bernard Thuysbaert van adviesbureau Deminor, dat Bourrelier bijstaat. 'De directie van Intergamma weet nog niet hoe het de acht aandeelhouders die niet akkoord gaan zal behandelen. Maar ze zullen ervoor zorgen dat zij niet meebetalen voor de overname.'