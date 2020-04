'Ik fiets zes uur per dag rond met pakjes'

Nu winkeldeuren voor onbepaalde duur op slot blijven, moet de lokale handelaar in no time online volwassen worden. De helft van de handelaars staat daar nog nergens en moet opboksen tegen mastodonten als Bol.com.

Vlak bij het Gentse Gravensteen baat de 32-jarige Eva Van Der Gucht de wijnbar- en winkel Evín uit. Een webshop stond op haar to-dolijst, de lancering was gepland voor mei. Maar toen het openbare leven in de week van 16 maart lamgelegd werd, wist Van der Gucht dat ze moest schakelen.

De webshop ging in allerijl live. Van der Gucht leverde sindsdien al 360 pakketjes thuis. Ze doet het allemaal zelf, op de fiets, zes uur per dag, vijf dagen per week. ‘Ik heb respect gekregen voor pakjesleveranciers’, zegt ze. ‘Maar de zon schijnt en anders zou ik toch tijd overhebben.’

Evín was, met hulp van een bevriende webdeveloper en grafisch designer, enigszins voorbereid op de digitale toekomst. Maar zelfs dan staat Van der Gucht versteld van de kolossale uitdaging die de shift naar online inhoudt. ‘Ik steek er veel tijd in. In het uitstippelen van de fietsroutes, in het wisselen van de foto’s als wijnen uit Italië of Spanje niet meer in stock zijn, in de berichtjes op de chatfunctie die mijn webshop heeft.’

Halsoverkop

Van der Gucht is niet de enige die halsoverkop aan de e-commerce moet, blijkt uit een bevraging van de kleinhandelsfederatie Unizo bij 600 leden - alleen winkels waar je geen voeding kan kopen. Slechts 30 procent van de bevraagden gaf aan een goed uitgebouwde webshop te hebben, 20 procent doet het met alternatieve online kanalen zoals mailings of een Instagram-pagina.

De helft van de lokale handelaars staat online dus nog helemaal nergens. Dat voelt de federatie ook, zegt Unizo’s retailexpert Mien Gilis. ‘We kregen sinds het begin van de coronacrisis al 40.000 vragen binnen. Ruim 8.000 daarvan waren een variatie op de vraag hoe je als kleine lokale handelaar online iets opstart.’ Het bracht de federatie ertoe een reeks webinars over het thema op te zetten.

De cijfers zijn zorgwekkend, want online is de concurrentie moordend. Een passant in een winkelstraat ziet merken en deelt de wereld in zijn hoofd op basis daarvan in. ‘Online is dat niet het geval’, zegt Gilis. ‘Daar gaat een klant naar Google, typt hij in de zoekbalk in welk product hij zoekt en klikt op de bovenste resultaten.’

Die premium plaatsjes zijn in veel gevallen al weggekaapt door grote e-commerceplatformen zoals Bol.com, Coolblue of Zalando. Zij gooien er grote budgetten tegenaan om online ‘gevonden te worden’, wat de zichtbaarheid voor andere aanzienlijk vermindert. Toch is de crisis ook een opportuniteit, bezweren sectorkenners.

Voor nichehandelaars is er sowieso weinig aan de hand. Wie fysiek naar een speciaalzaak ging, zal dat vermoedelijk ook online doen. Daar gaat het, meer dan om het product, ook om de ervaring. Het is ook een van de redenen waarom Van der Gucht zelf rondfietst. ‘Die levering maakt het persoonlijk. Mensen gaan dat delen online, bijvoorbeeld op Instagram. Ik krijg er zo klanten bij die ik nooit eerder zag.’

Lokaal shoppen

Maar ook voor generiekere winkels is er momentum. Sinds het begin van de lockdown doet de oproep om lokaal te kopen flink de ronde. Lokale overheden zetten daar gretig hun schouders onder. Een centrumstad als Leuven verzamelde al 300 winkels en horecazaken op het centraal platform webshoppeninleuven.be.

De oproep om lokaal te kopen krijgt navolging, zegt Jo Deferm, stichter van het IT-bedrijf Webhero. Met zijn bedrijf ontwierp hij een uniforme architectuur voor zo'n 1.500 websites en 200 webshops van kmo’s. De verkoop ging, over alle webshops samen, tot twintig keer hoger.

‘Normaliter is Black Friday (eind november, red.) de topverkoopdag bij lokale webshops. Nu ligt alleen al in het weekend de verkoop tot drie keer hoger dan op Black Friday’, zegt Deferm. Niet alleen kleinhandelaars, ook grotere ketens zien een toestroom van online shoppers. ‘Onze omzet ging maal vijf, het aantal thuisleveringen maal veertig’, zegt Erwin Van Osta, topman van de doe-het-zelfketen Hubo.

Zo’n rush gaat onvermijdelijk gepaard met groeipijnen, stellen zowel Deferm als Van Osta vast. ‘Een webshop openen is technisch niet zo moeilijk, in een paar dagen krijg je al heel veel gedaan’, zegt Deferm. ‘Maar de organisatie ervan is niet evident. Veel winkeliers zien een webshop als het verlengde van een fysieke winkel. Dat is het niet.’

Ook Hubo betaalde leergeld. Het moest een actie rond gratis thuislevering boven 50 euro stopzetten omdat het de toevloed van bestellingen niet aankon. ‘We moeten hier in korte tijd volwassen worden, en de puberteit is er een met vallen en opstaan. We moeten bewijzen dat we de standaarden van de collega's van Bol.com en co. aankunnen.’