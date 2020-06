Ikea bekijkt terugbetaling 'corona-steun'

De Zweedse meubelketen Ikea onderhandelt met ons land over een mogelijke terugbetaling van overheidssteun tijdens de coronacrisis.

De operationele topman van Ikea, Tolga Oncu, zegt in de Britse krant Financial Times, dat de Zweedse retailgroep met negen landen gesprekken is gestart om de overheidsssteun die het kreeg tijdens de corona-lockdown - in ons land was dat via tijdelijke werkloosheid - terug te storten omdat het minder schade heeft ondervonden door Covid-19 dan aanvankelijk gedacht.

De negen landen die Ikea - de grootste meubelretailer van de wereld - steun toestopten waren België, Kroatië, Tsjechië, Ierland, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje en de VS.

Ikea ging er bij het begin van de crisis van uit dat de activiteiten met 70 tot 80 procent zouden terugvallen. Nu dat bijna alle 374 winkels terug open zijn - 23 zijn nog gesloten - blijkt de keten geconfronteerd te worden met een grote vraag van mensen die hun huis willen herinrichten met nieuw interieur.

Mist opgetrokken

Oncu: 'We weten nu meer dan in februari en maart. Daarom is het nu het juiste moment om de regeringen te bedanken voor hun steun die het ons mogelijk maakte om die moeilijke periode te overbruggen, maar ook om met die overheden te praten over hoe we die steun kunnen terugstorten. Nu de mist begint op de trekken, zien we dat de crisis niet zo diep was en niet zo lang duurde als we aanvankelijk dachten.'

Aangezien de overheidssteun verschilde van land tot land, is het nog niet duidelijk hoe Ikea de overheden gaat terugbetalen. De Zweedse retailer weet ook nog niet hoeveel de terugbetaling zal kosten en hoeveel werknemers in de negen landen op steunmaatregelen konden rekenen.

In het VK zijn 'furlough schemes' - systemen om mensen 'op verlof te sturen' en zo massale ontslagen te vermijden - pas dit jaar ingevoerd. In België en Duitsland bestonden die systemen al via tijdelijke werkloosheid.

Volgens Oncu heeft de geplande maatregelen niets te maken met de manier waarop Ikea wordt gepercipieerd maar is het gewoon 'the right thing to do'.