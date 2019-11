‘In 2020 moet Carrefour België weer groeien'...

Ondanks een zware herstructurering en de bijbehorende marketingcampagne blijft de verkoop in de Belgische Carrefour-supermarkten dalen. Is de al jaren zwalpende keten nog te redden? Carrefour moet overeind blijven in een markt die ‘extreem, extreem moeilijk’ is, zegt topman Geoffroy Gersdorff.

‘Met onze beslissing zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Uit onze grondige kosten-batenanalyse bleek dat een winkel op deze locatie niet meer voldoende rendabel is.’ Zo luidde de verklaring van de supermarktketen Carrefour in februari waarom haar winkel in de Limburgse gemeente Pelt definitief dichtging. De concurrentie met acht andere supermarkten was de winkel te veel geworden. De eerste Belgische Jumbo stond vlakbij in de steigers.

Bio Geoffroy Gersdorff > Franstalige Belg. > Studeerde bio-ingenieurswetenschappen aan de UC Louvain en management aan de Solvay Business School. >Werkt sinds 1997 voor Carrefour Belgium. In 2011 werkte hij twee jaar op de hoofdzetel in Parijs. >Kwam in 2013 terug naar België. Was 3,5 jaar commercieel directeur en negen maanden directeur hypermarkten. >Sinds december 2017 secretaris-generaal. Profiel Carrefour Belgium Omzet (2018): 4,6 miljard euro. Bedrijfsresultaat: -36 miljoen euro (inclusief 110 miljoen euro eenmalige kosten door herstructurering). Nettoresultaat: -55,6 miljoen euro. Werknemers: 10.087. Winkels: 40 hypermarkten, 451 supermarkten (Market) en 303 buurtwinkels (Express).

Is wat in Pelt gebeurde maar een anekdote of wordt Carrefour ook in de rest van het land het eerste slachtoffer van de strijd tussen de supermarkten? De Franse keten is al enkele jaren het kneusje van de sector. Van de befaamde ‘één miljoen klanten die je elke dag moet verdienen’ uit de reclameslogan van voorganger GB, blijven er twintig jaar later 700.000 over. Vooral Colruyt, Lidl en Albert Heijn pikken klanten weg.

De verkoop van Carrefour loopt al jaren terug. In het voorbije kwartaal daalde de omzet opnieuw, met 2,8 procent. Sinds januari is er een terugval van 1,6 procent. En dat is op vergelijkbare basis, door gesloten winkels zoals die in Pelt uit de berekening weg te filteren.

‘De sluiting in Pelt is een lokaal gegeven’, zegt Geoffroy Gersdorff, de secretaris-generaal van Carrefour België, in zijn bureau in het hoofdkantoor van de keten in Evere. De topman erkent dat Carrefour de voorbije jaren niet goed bezig was. ‘Maar we kunnen écht opnieuw groeien.’

‘Wanneer?’, vragen we enkele keren. Maar Gersdorff fietst telkens om de vraag heen. Plots gaat het licht uit in het Carrefour-hoofdkantoor, letterlijk. ‘We hebben een klein probleem met de elektriciteit door een verbouwing. Het is geen besparingsmaatregel hoor’, zegt de topman glimlachend. ‘Ik zou zeggen dat we in 2020 opnieuw moeten kunnen groeien.’

De ommekeer moet komen van de grote herstructurering die Carrefour pas doorvoerde. Vier grote hypermarkten werden kleinere supermarkten, één hypermarkt ging dicht en zo’n 1.000 jobs zijn verdwenen. ‘Ook op het hoofdkantoor’, zegt de directeur. ‘Onze bovenste twee verdiepingen staan nu leeg.’

Het bedrijf werkt sinds kort efficiënter, zegt Gersdorff. ‘Vroeger waren onze hypermarkten, supermarkten (Carrefour Market) en buurtwinkels (Carrefour Express) bijna elkaars concurrenten. Ze hadden elk hun directeur. Nu is er één voor de drie formules. We hadden drie marketingteams. Nu één. Er is meer samenwerking.’

Gersdorff bedong ook lagere prijzen van de leveranciers. ‘We hebben contracten heronderhandeld met de producenten, maar ook met de leveranciers van pakweg de tafels hier op kantoor. Ook met onze transporteurs en gebouwverhuurders zaten we om de tafel. Daar zijn we trouwens nog altijd mee bezig.’ Dat en het feit dat de rest van het herstelplan nog niet volledig is doorgevoerd, verklaart volgens Gersdorff waarom de omzet blijft dalen.

Alles kopen

Het grote probleem van Carrefour zijn de hypermarkten. Die zijn goed voor zowat de helft van de omzet. Maar van de veertig grote winkels in de rand van de stad draait de helft met verlies. ‘De Carrefour-hypermarkten zijn al jaren structureel verlieslatend en de situatie verslechtert nog’, staat in het jaarverslag van 2018.

Webwinkels lokten klanten weg, zegt Ivan Sabbe. De Belgische ondernemer opende tussen 1993 en 2006 278 Belgische Lidl-winkels. ‘Ooit was de sterkte van de hypermarkt dat je er alles kon kopen. Maar tegenwoordig kopen klanten hun schoenen en ondergoed elders, vaak online.’

‘Mensen rijden niet langer een halfuur naar de grote supermarkten’, zegt ook Gino Van Ossel, een winkelexpert van Vlerick Business School. ‘Meer dan ooit winkelen ze bij de supermarkt in hun buurt.’ De hypermarkt is volgens hem een aflopend verhaal. ‘Dit jaar en in 2010 heeft Carrefour hypermarkten verkleind of gesloten, en dat doet het over pakweg acht jaar wellicht opnieuw.’ Alle verlieslatende winkels in één beweging sluiten is niet mogelijk. ‘Dan verdwijnt in één klap veel omzet en marktaandeel.’ Een kleiner Carrefour staat zwakker in onderhandelingen met leveranciers.

Gersdorff gelooft wel in de toekomst van de hypermarkt. ‘Als we ons werk goed doen, zullen onze veertig hypermarkten er ook op lange termijn nog zijn. Al worden ze kleiner. We willen winkelruimte onderverhuren aan externe partners, zoals de apotheekketen Medi-Market.’

Om te laten zien hoe hij de hypermarkt wil redden, neemt de topman ons mee naar de winkel beneden. We wandelen voorbij een toog waar bereide maaltijden en salades worden gemaakt. Elders is er een afdeling met een wisselend aanbod van goedkope spullen die lijkt te zijn weggeplukt uit de prullariaketen Action.

Aan de uitgang zijn kassa’s waar mensen zelf kunnen afrekenen. Daardoor kan een deel van het kassapersoneel ook tussen de rekken worden ingezet. ‘Onze elektronica-afdeling is 30 procent kleiner dan vroeger’, zegt Gersdorff. Er is meer ruimte voor ‘het grootste aanbod fruit en groenten van de markt’ en er is een grote afdeling bioproducten bijgekomen.

Meer aandacht voor bio is een van de speerpunten van ‘Act for Food’, het plan waarmee Carrefour zijn imago wil veranderen. Daar staat ook in dat Carrefour additieven verwijdert uit producten, meer lokale producten verkoopt en plasticafval beperkt. Zo wil het zich onderscheiden van de concurrentie. Die valt uiteen in ketens die meer de nadruk leggen op kwaliteit - zoals Delhaize - en spelers die vooral focussen op lage prijzen - zoals Aldi, Lidl en Colruyt. Van Carrefour wordt wel eens gezegd dat het ‘stuck in the middle’ is.

‘Zijn we stuck in the middle? Ik hoop van niet, maar vandaag zit Carrefour inderdaad in het midden’, zegt Gersdorff. ‘We positioneren ons meer naar de notie ‘beter’. Als een klant een product wil kopen dat wat exclusief of modieus is, moet hij denken aan Carrefour. We willen het beste voor iedereen bereikbaar maken. Dus ook de prijs is belangrijk. Je moet niet kiezen tussen of prijs of kwaliteit. Het voorbije jaar hebben we de prijs van 2.000 artikelen verlaagd.’

Momenteel voert Carrefour reclame voor een prijsverlaging op 1.000 producten. Dat tegelijk de prijs 300 andere producten is gestegen, zoals het databedrijf Daltix berekende, zegt de keten er niet bij. ‘Dat zijn weekpromo’s die eindigden of producten die ook duurder werden bij de concurrenten’, zegt Gersdorff. ‘Aan het eind van de rekening is de klant beter af. Ons Carrefour-huismerk biedt superieure kwaliteit en is 10 procent goedkoper dan het merk Delhaize en 30 procent goedkoper dan de grote merken.’

Geen strategie

Ex-Lidl-topman Sabbe is niet overtuigd van de nieuwe strategie. ‘Carrefour snijdt kosten weg met de herstructurering, maar voor de hypermarkten die overblijven heeft het geen strategie’, zegt hij. ‘Uitpakken met zowel kwaliteit als prijs? Dat doet elke keten tegenwoordig.’

Ook Van Ossel is niet overtuigd dat Carrefour er voldoende uitspringt. ‘Ik geloof in het potentieel van bioproducten, want die markt groeit. Maar ik betwijfel of dat mensen opnieuw naar de hypermarkt lokt. Andere ketens verkopen ook steeds meer bio.’

Ze vinden allebei dat Carrefour te traag vernieuwt. ‘In een jaar tijd vernieuwde Carrefour amper vier van zijn veertig hypermarkten’, zegt Sabbe. ‘Wat een contrast met Aldi. Dat vernieuwde in twee jaar bijna al zijn 450 winkels in een reactie op de groei van Lidl.’

‘Carrefour heeft het geld niet voor snelle vernieuwingen’, zegt Van Ossel. ‘Bovendien weet het bedrijf niet altijd zijn prioriteiten te bepalen. Is het een prioriteit om mensen met hun vingerafdruk te laten betalen, zoals nu een testproject in sommige Carrefours loopt? Kassa’s waar klanten zelf afrekenen, zijn veel belangrijker. Die heeft Carrefour pas recent geplaatst, bij de concurrentie hebben ze die al jaren.’

Om minder afhankelijk te worden van de hypermarkten, wil Carrefour kleinere supermarkten en buurtwinkels blijven openen. ‘Elk jaar zo’n dertig’, zegt Gersdorff. Al zijn daar ook verhuizingen bij. Vorig jaar opende Carrefour netto acht nieuwe winkels. ‘Er zijn nog plaatsen in België waar we nog niet voldoende vertegenwoordigd zijn.’

‘Dat klopt’, zegt Pieter-Jan Desmet van Retailsonar, een bedrijf dat via data berekent waar ketens het best winkels openen. ‘Voor hypermarkten is er volgens ons geen plaats meer. Voor Market-supermarkten is er zo goed als geen plaats meer. Wel nog voor Express-buurtwinkels. Belgen wonen erg versnipperd. Daardoor is in dorpskernen nog plaats voor buurtwinkels.’

‘Met die buurtwinkels in dorpen maar ook in de stad loopt Carrefour voorop’, zegt Van Ossel. ‘Delhaize opent nu pas gelijkaardige winkels in de stad. Colruyt heeft nog altijd geen goede stadswinkelformule.’

Overdreven

Sommige waarnemers vinden dat Carrefour overdreven heeft met zijn buurtwinkels. ‘Carrefour heeft die markt te snel willen inpikken’, zegt Luc Ardies van de zelfstandigenorganisatie Unizo. ‘In zijn ijver heeft het er geopend op slechte locaties, waardoor veel Express-winkels niet rendabel zijn en zelfs failliet gaan.’

Dat klopt, zegt Van Ossel. ‘Maar dat is niet zozeer het probleem van Carrefour. Wel van de zelfstandigen die ze uitbaten.’ In ieder geval is het niet makkelijk voor Carrefour om de omzet van de grote hypermarkten te verhuizen naar kleinere supermarkten en buurtwinkels. ‘Carrefour investeert ook in webwinkels voor voeding, maar dat stelt - net zoals bij de andere ketens - relatief weinig voor qua omzet.’

Carrefour staat dus voor uitdagende tijden. Het moet overeind blijven in een markt die in de woorden van Gersdorff ‘extreem, extreem moeilijk’ is. ‘België is een van de moeilijkste markten van Europa.’ We vragen hem wat veel mensen zich al jaren afvragen: blijft Carrefour in België? ‘Vandaag zijn we hier een van de belangrijkste spelers. Het is evident dat we in België een goede toekomst hebben’, zegt hij.