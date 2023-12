In het zog van een Delhaize-franchisenemer: 'Het dringt nu pas door: wow, ik ben ondernemer'

In een ongeziene machtsgreep dwong Delhaize dit jaar 128 eigen winkels in een flexibeler franchisemodel om de moordende concurrentie in de supermarktsector aan te gaan. Wekenlang werd gestaakt, winkels werden gevandaliseerd en overnemers bedreigd. Dit is het verhaal van twee van hen. 'Iedereen behoudt hier zijn arbeidsvoorwaarden. Van a tot z.'