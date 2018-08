Inno-warenhuizen lokken minder klanten

De verkoop van Galeria Inno daalt, maar de winst neemt toe.

Het Canadese modebedrijf Hudson's Bay Company stelt vast dat zijn Belgische Galeria Inno-modewarenhuizen minder klanten lokken. Dat geldt zeker voor de winkels in Brussel, Leuven, Gent, Namen, Woluwe en Antwerpen, schrijft Inno in zijn jaarverslag over 2017. Dat wijt het aan 'verkeersproblemen'.

De winkel in Charleroi kreeg vorig jaar ook minder volk over de vloer. Dat komt volgens Inno doordat pal naast de winkel een nieuw shoppingcenter de deuren opende.

E-commerce

2 procent Verkoop De omzet van Galeria Inno is in 2017 met 2 procent gedaald naar 336 miljoen euro.

Inno is niet de enige keten die klanten verliest. Dat bleek woensdag nog, toen bekend raakte dat de huurprijzen voor winkelpanden dalen in kleine steden omdat er minder bezoekers passeren.

De vastgoedsector wijst daarvoor vooral naar mobiliteitsproblemen en de opkomst van e-commerce. Over die laatste factor heeft Inno het niet in zijn jaarverlag.

Meer winst

Dat er minder bezoekers zijn, heeft gevolgen voor de financiële prestaties van de keten, die in totaal 16 winkels heeft in België. De omzet is in 2017 met 2 procent gedaald naar 336 miljoen euro.

Opvallend genoeg stijgen de winstcijfers wel. De bedrijfswinst lag met 13,7 miljoen euro 36 procent hoger en de nettowinst steeg met 26 procent naar 7,3 miljoen euro.

Nieuw aanbod

Hoe het komt dat de winst is gestegen, is niet helemaal duidelijk, want het bedrijf is niet bereikbaar voor extra toelichting. Inno heeft wel zijn aanbod aangepast, blijkt uit de jaarrekening. Er zijn nieuwe kledingmerken bijgekomen en in de winkels zijn werken uitgevoerd om bestaande merken te verplaatsen.

Daarnaast heeft Inno in de kosten gesneden. Zo zijn de personeelskosten licht gedaald.

Inno is sinds 2015 eigendom van de Canadese winkelgroep HBC. Eerder was de Belgische keten in handen van het Duitse Metro Group.