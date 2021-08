Inno-warenhuizen maken 20 miljoen verlies

De warenhuisketen Inno maakte vorig jaar 20 miljoen euro verlies. De sluiting van de winkel in Hasselt lag zelfs een tijdje op tafel. 'Het was verschillende keren vijf na twaalf bij Inno.'

Het gaat niet goed met de 16 modewarenhuizen van Inno. Corona heeft tientallen miljoenen euro's omzet weggevaagd en de keten is zwaar verlieslatend geworden. Inno verkocht in het gebroken boekjaar 2020 voor 247 miljoen euro kleding, schoenen en interieurspullen. Bijna een kwart minder dan de 321 miljoen van een jaar voordien.

De omzetdaling leidde ertoe dat het kleine verlies van 2019 grote proporties aannam. Inno ging 20,3 miljoen euro in het rood.

Tijdens de lockdownperiodes, toen alle winkels verplicht dicht waren of alleen bereikbaar op afspraak, liep Inno meer schade op dan veel concurrenten. De keten had geen webwinkel, waardoor er twee maanden letterlijk 0 euro inkomsten waren. Veel vaste kosten bleven wel doorlopen.

Daardoor kampte Inno vorig jaar met betalingsproblemen. Zijn Duitse eigenaar moest met geld over de brug komen. Galeria Karstadt Kaufhof leende zijn Belgische dochter 6 miljoen euro. Het zat zelf ook in de problemen en moest bescherming vragen tegen zijn schuldeisers. Galeria Karstadt Kaufhof kreeg afgelopen januari Duitse staatssteun. Het winkelbedrijf kan voor maximaal 460 miljoen euro achtergestelde leningen aanvragen.

Redding van Belfius

Mede door de problemen van zijn Duitse eigenaar ging Inno op zoek naar andere reddingsboeien. Het bedrijf regelde een kredietlijn van 14 miljoen euro bij de bank Belfius. Aan het einde van het boekjaar in september had Inno het geld nog niet moeten opvragen. Het bedrijf wil niet zeggen of dat intussen gebeurd is. Wel is duidelijk dat Belfius de kredietlijn een halfjaar geleden optrok tot 17,3 miljoen euro.

1.018 Werknemers Vorig jaar telde Inno 1.018 voltijdse medewerkers. Dat zijn er 186 minder dan vijf jaar eerder.

Als Inno de leningen effectief moet opnemen en die nadien niet kan terugbetalen, kan Belfius de producten in de winkels opeisen én de aandelen van het bedrijf. Inno wil niet antwoorden op de vraag of het om alle aandelen gaat, zoals het jaarverslag suggereert. 'Dat is vertrouwelijk.'

Een tijdlang overwoog Inno ook winkels te sluiten. Het legde een provisie van 1,9 miljoen euro aan om het warenhuis in Hasselt dicht te doen. Intussen zag de directie af van het plan. Ze wil alsnog proberen de winkel winstgevend te maken. Hij is sinds 2014 open en maakte nooit winst.

Dat ligt niet aan Inno, zegt het bedrijf in een communiqué. 'De oorzaak ligt waarschijnlijk eerder bij de stad Hasselt. Verschillende winkels verlieten het stadscentrum in de voorbije jaren.' Aan de rand van het centrum ging de winkelwijk Quartier Bleu open. Onder andere A.S.Adventure en H&M verhuisden ernaar.

Minder loonkosten

'Het is het voorbije jaar verschillende keren vijf na twaalf geweest bij Inno', zegt vakbondsman Jan De Weghe (BBTK). 'Het personeel moest de voorbije jaren verschillende offers maken. De directie bespaarde op loonkosten.'

Inno wil het tij keren dankzij een nieuw logo, vernieuwde winkels en door een webwinkel te lanceren.

Vorig jaar waren er nog 1.018 voltijdse werknemers. Dat zijn er 186 minder dan vijf jaar eerder. 'Steeds meer werk is voor de demo's', zegt De Weghe. 'Dat zijn werknemers die op de loonlijst staan van de kledingmerken die te koop zijn bij Inno.' Inno 'leent' zijn winkelruimte aan kledingmerken, die zelf voor personeel zorgen. Het eigen personeel doet vooral overkoepelend werk, zoals afrekenen aan de kassa.

De moeilijkheden van Inno zijn te verklaren door corona, maar de keten is al langer op haar retour. In 2016 bedroeg de omzet 360 miljoen euro. Mensen kopen steeds meer kleding online. Webwinkels bieden net als Inno verschillende merken aan op één plaats.