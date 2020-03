JBC, Torfs, Decahtlon en Exki sluiten winkels volledig

JBC kondigde maandag als eerste aan zijn winkels ook in de week te sluiten.

Verschillende ketens sluiten hun winkels vrijwillig in de week. Ze krijgen allicht steun van de RVA. 'Wie ben ik om mijn personeel nu aan het werk te zetten?' zegt JBC-topman Bart Claes.

De Belgische winkels moeten sinds afgelopen weekend gesloten blijven op zaterdag en zondag. Maar in de strijd tegen het coronavirus gaan sommige ketens nog verder. Ze sluiten hun deuren ook tijdens de week. Onder andere de modeketens JBC en Schoenen Torfs, de sportketen Decahtlon en de telecomoperator Proximus doen dat vrijwillig. De restaurantketen Exki gaat ook helemaal op slot. De voorbije dagen konden mensen er nog terecht voor afhaalmaaltijden.

De winkelketens willen er alles aan doen om het coronavirus in te dijken. 'De boodschappen van de wetenschappers hebben een impact gehad op mijn familie, mijn zus en mezelf', zegt JBC-topman Bart Claes. 'We moeten er alles aan doen om onze ziekenhuizen te sparen en de piek van het aantal coronabesmettingen af te remmen. Wie ben ik om tegen mijn medewerkers te zeggen: 'Ga toch maar in de winkel staan?''

Langer open

Schoenen Torfs nam zich maandagochtend nog voor om zijn winkels meer uren op te houden. Het plan was op woensdag en vrijdag extra lang open te zijn om de verloren inkomsten van het weekend goed te maken. Maandagmiddag maakte de keten een bocht. De 80 Torfs-winkels gaan toe, net als die van de zusterketen The Athlete's Foot. 'De toestand is helemaal veranderd', zei Torfs.

De kans dat de ketens hun personeel moeten doorbetalen, is klein. Torfs en JBC gaven aan technische werkloosheid aan te vragen bij de Rijks­dienst voor Ar­beids­voor­zie­ning (RVA). Voor hun weekendpersoneel stond de RVA al technische werkloosheid door overmacht toe, want de sluiting is opgelegd door de overheid. Voor vrijwillige sluitingen was de toestand maandag lange tijd onduidelijk.

Overmacht

's Middags liet de RVA weten dat de kans groot is dat de bedrijven technische werkloosheid kunnen inroepen. 'Wie zijn winkels vrijwillig sluit vanwege het coronavirus, kan werkloosheid aanvragen wegens overmacht', zegt RVA-woordvoerder Lennart Tobback. 'Binnen drie dagen handelen wij de aanvraag af. De kans dat ze wordt goedgekeurd, is groot. Aan enkele hotels die tijdelijk helemaal dichtgaan, gaven we al een goedkeuring.'

De RVA maakt een uitzondering. In normale omstandigheden zouden de bedrijven een aanvraag van werkloosheid wegens economische redenen moeten doen. Die procedure duurt twee weken. Bovendien zou vaak een njet volgen. Werkloosheid om economische redenen wordt alleen toegekend als de omzet daalt, en niet omdat alle winkels dichtgaan.

Kmo's redden

Ook veel zelfstandigen willen hun winkels door de week sluiten. 'Vooral schoonheidssalons, tandartsen, kappers en kinesisten willen sluiten', zegt Danny Van Assche, de voorzitter van de zelfstandigenorganisatie Unizo. 'Maar ook bij zelfstandige elektro- en modewinkels krijgen we vragen.'

Unizo roept de overheid op vrijwillige sluiters te steunen. 'Winkels die vrijwillig sluiten, moeten 4.000 euro steun krijgen. Net als de permanent gesloten horeca. En ze moeten kunnen gebruikmaken van werkloosheid.'