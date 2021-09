JBC droomt na vijf verliesjaren van winst

Het coronavirus kleurt het recentste jaarrapport van kledinggroep JBC bloedrood. 'Maar het wordt een tijdelijke dip. Dit jaar maken we voor het eerst in jaren weer winst', zegt topman Bart Claes.

In de kassa's van de kledingketens JBC en Mayerline belandde vorig jaar 45 miljoen euro minder dan in 2019. De teller stond eind januari - het einde van het gebroken boekjaar 2020 - op 148,2 miljoen euro. De reden is niet ver te zoeken: corona. Drie maanden lang waren de winkels verplicht dicht in de strijd tegen het dodelijke longvirus.

De essentie Het verlies van het moederbedrijf van kledingketen JBC verdubbelde vorig jaar tot 13,4 miljoen euro. De oorzaak was het coronavirus.

Het bedrijf verloor ook bijna een kwart van zijn omzet.

Dit jaar herneemt de verkoop weer. JBC verwacht eind dit jaar na vijf verliesjaren weer winst te maken.

Net als voor veel andere winkelketens was 2020 voor JBC en zijn zusterketen een jaar om snel te vergeten. Omdat 23 procent van de omzet wegviel, liepen ook de verliezen op. Het nettoverlies verdubbelde ruim tot 13,4 miljoen euro. Qua brutobedrijfswinst (ebitda) was het bedrijf net kostendekkend.

Incasseren

CEO Bart Claes, die samen met zijn zus Ann eigenaar is van het bedrijf, maakt zich sterk dat de bittere coronapil in één boekjaar is doorgeslikt. 'We hebben de impact van de pandemie onmiddellijk in 2020 geïncasseerd, en dat boekjaar is afgesloten', zegt hij.

Hij wijst erop dat 2021 zich veel beter aandiende. 'In de eerste helft van het jaar steeg de omzet met 4 procent tegenover 2019. Als we vergelijken met 2020 is er een stijging van 34 procent.'

Nochtans kopen mensen sinds begin dit jaar niet meer kleding dan voorheen. Claes maakt zich sterk dat zijn bedrijf de vruchten plukt van een herstelplan dat de keten na enkele verliesjaren aftrapte in 2019. 'Toen hebben we onze collecties beter aangepast aan de wensen van onze Vlaamse en Waalse klanten', zegt Claes. 'Niet alleen qua stijl, maar ook qua prijs. We verlaagden de prijs van enkele kledingstukken om nauwer aan te sluiten bij de prijzen van onze concurrenten. Ook de winkelbeleving verbeterden we.'

'We zagen de resultaten meteen. In de tweede jaarhelft van 2019 maakten we winst. Die trend wilden we voortzetten in 2020, maar toen kwam corona. Ik ben ervan overtuigd dat we in 2020 winst hadden gemaakt zonder corona', zegt de topman van Claes Retail Group, zoals de holding van JBC en Mayerline heet.

E-commerce en H&M

De winst die CRG in 2020 wou maken, zal ze maken in 2021, maakt Claes zich sterk. 'Tenzij zich weer onvoorziene omstandigheden voordoen.' Van ernstige effecten van de stijgende grondstofprijzen of van de malaise van de internationale containersector bleef het bedrijf gespaard. Haalt CRG zijn doel, dan komt er een einde aan een periode van vijf jaar waarin het bedrijf verlies maakte.

Ik ben ervan overtuigd dat we in 2020 winst hadden gemaakt zonder corona. Bart Claes CEO JBC, CKS en Mayerline

JBC en Mayerline zien al jaren af door de opkomst van e-commerce en de groei van goedkope buitenlandse kledingketens, zoals H&M en Primark. Twee jaar geleden ging het bedrijf over tot actie. Niet alleen verfriste het zijn collecties en winkels, het nam ook drastischere beslissingen. 16 verlieslatende winkels gingen dicht.

Het voorbije jaren sloten twee winkels. 'Het valt niet uit te sluiten dat we in de komende jaren nog enkele winkels sluiten, maar de grote sanering dateert van twee jaar geleden. We hebben ons huiswerk gemaakt en geen winkel zit momenteel in de gevarenzone.' De groep heeft zo'n 120 winkels en opent er zelfs nieuwe. JBC opende een verkooppunt in Winksele, van Mayerline kwamen er twee bij.