JBC en Duitse schoenreus azen op FNG-onderdelen

De lijst met kandidaat-kopers voor onderdelen van FNG groeit, twee dagen na het faillissement van de modegroep. Onder hen de Belgische keten JBC en Deichmann, de Duitse schoenenreus en eigenaar van de Van Haren-schoenwinkels.

De vier curatoren van FNG zijn begonnen met de afhandeling van het faillissement van FNG. De Mechelse modegroep en zijn dochters zoals CKS en Brantano zijn maandag failliet verklaard, nadat de banken het bedrijf - met zijn schuldenberg van 734 miljoen euro - de doodsteek hadden gegeven.

De eerste prioriteit van de curatoren is een grote uitverkoop organiseren om extra cash binnen te halen voor de schuldeisers. Maar ze zijn ook al bezig met de volgende stap: de verkoop van bedrijfsonderdelen. FNG heeft zowat 370 winkels in België en Nederland en heeft modemerken als Fred & Ginger en CKS in portefeuille. Die kunnen geld opleveren.

Familiebedrijf

Volgens verschillende bronnen zijn de bekendste kandidaat-overnemers de Belgische kledingketen JBC en de Duitse schoenenmoloch Deichmann. JBC heeft interesse in CKS. Dat ontwerpt mode voor het hele gezin en verkoopt die ook in eigen winkels. JBC-eigenaar Bart Claes wil voorlopig niet reageren.

9 Van Haren-winkels Deichmann is sinds 2017 actief in België. Het heeft er negen Van Haren-schoenenwinkels.

Deichmann toonde ook informeel zijn interesse. Het Duitse familiebedrijf heeft meer dan 4.200 winkels in 30 landen, onder andere in Europa en in de VS. Er werken 43.000 mensen. Deichmann verkoopt jaarlijks 74 miljoen paar schoenen en boekt 5,8 miljard euro omzet.

Deichmann is sinds 2017 actief in België. Het opende al negen winkels van zijn schoenwinkelketen Van Haren. Dat zijn er minder dan het bedrijf wil. Officieel zijn de Duitsers niet bereikbaar voor een reactie. Een bron bij het bedrijf zegt dat het bedrijf 'het dossier kent', maar dat een overname nog niet aan de orde is.

Jolo

Er zijn ook minder bekende partijen in het spel. Zoals Jolo Fashion Group, een Nederlandse producent van schoenen. 'Al veertig jaar verkopen wij kinderschoenen voor de huismerken van ketens', zegt manager Luc Lesire. 'De afgelopen jaren kochten we ook eigen merken en ook in die van FNG zijn we geïnteresseerd.'

7 Kandidaten In totaal meldden zich zo'n zeven kandidaat-overnemers.

In totaal zijn er een zevental kandidaat-overnemers. Al zijn ze niet allemaal even serieus. Zo is er een bedrijf dat schoenen ontwerpt. 'Maar de overnemer van Brantano zal ik niet worden', zegt de ondernemer erachter. 'Wij zijn een klein bedrijf en willen vooral een relatie uitbouwen met FNG, voor als het een doorstart maakt.'

Er meldde zich ook een kandidaat-koper voor de kleding- en schoenenvoorraden van FNG. Een Brits bedrijf wil enkele winkels overnemen.

Penninckx

Tegelijk probeert ook Dieter Penninckx delen van FNG over te nemen. Hij is een van de stichters van het bedrijf en is nog altijd grootaandeelhouder van FNG nv, de eigenaar van de Zweedse webwinkel Ellos. Die valt buiten het faillissement.

Penninckx probeert investeerders te vinden. De namen van ondernemers Wouter Torfs (Schoenen Torfs) en Luc Van Mol (ZEB) circuleren, maar beiden zeggen geen interesse te hebben. Ook ondernemer Jos Sluys wordt genoemd. Hij is niet bereikbaar voor een reactie.

Dinsdag meldde De Standaard dat de Nederlandse zakenman Martijn Rozenboom in het consortium zit. Hij deed in het verleden in thuisland Nederland enkele slecht afgelopen overnames, zoals die van het kledingmerk McGregor. De bank ABN AMRO, die FNG geld leende, zou zijn veto hebben gesteld tegen de man.