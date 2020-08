JBC-groep breidt uit in volle coronacrisis

Modegroep CRG koopt de gezins- en kinderkledingketens van zijn failliete rivaal FNG. De familie Claes doet een gewaagde zet, want hun bedrijf wordt hard getroffen door corona.

De Belgische modewinkels kreunen onder de coronacrisis. Bedrijven als E5 Mode en Wibra België kwamen zwaar in de problemen, FNG en de Belgische tak van het Franse Camaïeu gingen zelfs failliet. Zowat alle winkeliers panikeren, omdat ze zelfs met hoge koopjeskortingen onvoldoende kleding verkopen.

In die moeilijke context doet het Belgische familiale modebedrijf Claes Retail Group (CRG) - vorig jaar goed voor 234 miljoen euro omzet - een grote overname. Aan zijn JBC- en Mayerline-winkels voegt de Limburgse familie Claes mode- en winkelmerken Fred & Ginger, CKS en Baker Bridge toe. Die neemt ze over uit de boedel van het failliete FNG.

Verlieslatend, maar schuldenvrij Net als andere modegroepen wordt ook CRG zwaar getroffen door de coronacrisis. Het verliest dit jaar minstens 10 procent omzet, zei topman Bart Claes een maand geleden. 'Het zou een huzarenstukje zijn als we dit jaar qua brutobedrijfswinst (ebitda) break-even draaien', zei hij. Bovendien had CRG het al moeilijk voor er sprake was van corona. Vorig jaar was er 6 miljoen euro nettoverlies en een bedrijfsverlies van 3,9 miljoen euro. Maar het bedrijf is wel schuldenvrij. Dat maakt dat het tegen een stootje kan en zelfs overnames kan doen. JBC staat onder druk door de opkomst van goedkope internationale modeketens. In de jaren 90 begonnen het Zweedse H&M en het Spaanse Zara de Limburgse keten het leven zuur te maken. Enkele jaren geleden maakte ook het erg populaire en nog goedkopere Primark het JBC moeilijker. De ketens mikken deels op dezelfde klanten en JBC moet maken dat het competitief blijft. Twee jaar geleden lanceerde JBC een goedkopere kledinglijn, wat gevolgen heeft voor de winst. Tegelijk moeten JBC en Mayerline investeren in digitalisering. Ook Zalando en co snoepen namelijk klanten weg. De Limburgers bouwden de voorbije jaren hun webwinkels uit. Aan onlinekledingverkoop verdienen ze nog niets, zei topman Bart Claes vorig maand. 'Onze webwinkel is nog niet winstgevend, maar we zijn er niet ver van af.'

Bart en zijn zus Ann Claes doen een gewaagde zet. CRG is al enkele jaren verlieslatend en wordt zelf hard getroffen door corona (zie kader). Maar het bedrijf is wel schuldenvrij. Dat geeft de ruimte om overnames te doen. Hoeveel CRG betaalt voor de drie modemerken en hoe het de deal financiert, is niet duidelijk.

Bart en Ann Claes waren donderdag niet bereikbaar voor verdere uitleg. 'We kunnen pas vandaag uitleg geven aan de werknemers. Daar geven we voorrang aan', laat Bart Claes in een sms weten.

Verlies terugdringen

De overname biedt de familie de mogelijkheid om haar bedrijf operationeel te versterken en de verliescijfers verder terug te dringen. 'Ze kopen drie erg sterke merken', zegt Jorg Snoeck, de bezieler van het winkelvakblad RetailDetail. 'Ze leveren CRG ook schaalvoordelen op.'

CRG kan op de kosten besparen door met grotere orders naar de kledingmakers te trekken en kortingen te vragen. 'Tegelijk moeten ze er wel op toezien dat de modemerken hun imago behouden', zegt Snoeck.

Dankzij de overname breidt CRG uit naar andere doelgroepen. Met JBC mikt de familie Claes al op modale gezinnen sinds ex-wielrenner Jean-Baptiste Claes (JBC) in 1975 in de buurt van Hasselt de eerste winkel opende. Mayerline, dat zijn dochter Ann en zoon Bart in 2013 overnamen, mikt op wat oudere vrouwen.

Zelf ontwerpen

CKS mikt net als JBC op gezinnen, maar de prijzen liggen hoger. Dat is ook zo bij Baker Bridge en Fred & Ginger, die uitpakken met kinderkleding.

'De oude en de nieuwe ketens van CRG lijken op elkaar, maar tegelijk verschillen ze', zegt Snoeck. 'Allemaal ontwerpen ze hun eigen kleding, die aangepast is aan de lokale smaak. Dat is een sterkte.'

Maar de manier waarop ze hun kleding verkopen, is anders. JBC en Mayerline werken uitsluitend via hun eigen winkels. Dat doen Fred & Ginger en CKS ook, maar ze verkopen eveneens via de groothandel. Ze liggen in de rekken van zelfstandige verkopers of in grote multimerkenwinkels als Galeria Inno. Ook via webwinkels als Zalando waren ze te koop.

'Dat vergt een andere werkwijze', zegt Snoeck. 'Bart en Ann Claes moeten voldoen aan de eisen van de zelfstandige boetieks en de andere externe verkopers. Maar ze halen dankzij de overname wel personeel binnen dat die manier van werken erg goed kent.'

Stenen winkels

De vraagt rijst wat CRG zal doen met de nieuwe modemerken, en vooral met de stenen winkels van CKS en Fred & Ginger. Zeker die laatste zit in slechte papieren. De 17 winkels maken verlies en FNG kondigde eind juni aan dat ze allemaal zouden sluiten. Fred & Ginger zou alleen nog maar online te koop zijn en bij zelfstandige zaken. Het faillissement verhinderde een definitieve sluiting.

Claes Retail Group Belgisch Modebedrijf achter de kledingketens JBC en Mayerline. In 1975 opgericht door wielrenner Jean-Baptiste Claes (JBC)

Vandaag in handen van zijn kinderen Ann en Bart Claes

Heeft winkels in België, Luxemburg en enkele in Duitsland

Omzet (2019): 233,7 miljoen euro

Brutobedrijfswinst (ebitda): 9,1 miljoen euro

Nettoverlies: 6 miljoen euro

Of ook CRG van plan is alle Fred & Ginger-winkels te sluiten, is niet duidelijk. In een korte reactie liet Bart Claes donderdag wel weten dat in de deal die hij met de FNG-curatoren sloot ook CKS-winkels zitten. De kans is dus groot dat het CKS-logo in de winkelstraat blijft hangen.