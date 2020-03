JBC sluit al zijn winkels door coronavirus

De kledingketen JBC sluit al zijn winkels minstens tot vrijdag 3 april. 'Door het coronavirus is het niet verantwoord winkels nog open te houden', zegt topman Bart Claes.

'De boodschappen die experten, virologen en andere wetenschappers de jongste 48 uur de wereld insturen, hebben een impact gehad op mijn familie, mijn zus en mezelf. We moeten er alles aan doen om onze ziekenhuizen te sparen en de piek van het aantal coronabesmettingen af te remmen. Daarom hebben we beslist om vanaf maandag al onze winkels (zo'n 140, red.) te sluiten tot 3 april', zegt JBC-topman Bart Claes.

Wie ben ik om tegen mijn medewerkers te zeggen: 'Ga toch maar in de winkel staan'?

Sinds vorige week moet Claes zijn winkels verplicht sluiten op zaterdag. 'Maar ook in de week verspreidt een virus zich. We moeten onze sociale verantwoordelijkheid nemen en onze klanten en medewerkers beschermen. Wie ben ik om tegen mijn medewerkers te zeggen: 'Ga toch maar in de winkel staan'?'