'JBC verliest dit jaar meer dan 10 procent omzet'

De modeketens JBC en Mayerline verkleinden hun verlies vorig jaar drastisch en waren schuldenvrij. CEO Bart Claes zette zijn bedrijf op dieet en sloot 16 winkels. 'De kentering was ingezet, maar corona zet een stevige domper op dit boekjaar.'

De ondernemers Bart Claes en zijn zus Ann zijn klaar om de kleding te ontvangen die ze dit najaar zullen hangen in de rekken van hun 117 Belgische en acht Luxemburgse en Duitse Mayerline- en JBC-kledingwinkels. Ze moeten de kleding betalen met geld dat ze bij de bank hebben geleend.

'We hebben een overbruggingskrediet gekregen, omdat corona een domper zet op het huidige boekjaar', zegt Claes. 'Een deel van onze lente- en zomercollectie hebben we niet kunnen verkopen, omdat onze winkels verplicht gesloten waren, maar we hebben onze leveranciers wel moeten betalen.'

Vier keer meer online

De kledinggroep zit krap bij kas door de gevolgen van corona. Er komt dit jaar een pak minder omzet binnen. 'Twee van de twaalf maanden waren onze winkels dicht', zegt Claes. 'Reken het zelf maar uit. We zullen meer dan 10 procent verliezen.'

Onze webwinkel is nog niet winstgevend, maar we zijn er niet ver van af. Bart Claes Topman JBC en Mayerline

De ondernemer blijft positief. 'Onze webwinkel is doorgaans goed voor 9 procent van onze omzet, maar de verkoop lag er tijdens de lockdown vier keer hoger. Al kan dat het verlies van onze winkels niet goedmaken. Een andere meevaller is dat onze winkels het sinds de heropening in mei veel beter doen dan verwacht. In juni verkochten we evenveel als in juni vorig jaar.'

Toch wordt 2020 een verloren jaar. 'Terwijl we in 2019 een kentering hadden ingezet. JBC en Mayerline sloten sloten het jaar af met een cashoverschot van 3,2 miljoen euro. 'Bovendien kromp ons verlies. In de laatste jaarhelft hadden we zelfs een positieve bedrijfswinst. Op dat elan gingen we in januari door. En toen kwam corona.'

'Het zou een huzarenstukje zijn als we dit jaar qua brutobedrijfswinst (ebitda) break-even draaien', zegt Claes. 'De kosten bleven doorlopen tijdens de lockdown. Gelukkig kregen we van de meeste winkelpandenverhuurders een of zelfs twee maanden gratis huur.'

Wielrenner

'We gingen op het hoogtepunt van de crisis te werk als een goede huisvader en verlaagden het marketingbudget. We blijven trouw aan onze roots.' Die liggen in 1975 toen Claes' vader en ex-wielrenner Jean-Baptiste Claes in de buurt van Hasselt een kledingwinkel opende.

Claes beperkt de schade met de besparingen die hij de jongste twee jaar doorvoerde. 'We vervingen niet elke medewerker die wegging. Ook de directie is uitgedund.'

Bovendien sloot Claes vorig jaar 16 verlieslatende winkels. 'Een Belgische van Mayerline en 15 van JBC.' Hoeveel jobs daarbij verloren gingen is niet duidelijk. 'Die mensen waren in dienst van de zelfstandige geranten die onze winkels uitbaten.'

E-commerce

Claes sluit niet uit dat de komende jaren nog winkels sluiten. 'Al jaren hebben we het moeilijk door de opkomst van goedkope internationale kledingketens en door e-commerce. We houden ons winkelpark om het halfjaar tegen het licht. Maar een grote operatie zoals die van vorig jaar komt er waarschijnlijk niet.'

Tegelijk blijft hij investeren in de webwinkel van zijn bedrijf, die vorig jaar goed was voor 9 procent van de omzet. 'Dit jaar verwachten we door corona een verdubbeling. Onze webwinkel is nog niet winstgevend, maar we zijn er niet ver van af.'

Toch blijft Claes geloven in stenen winkels. Hij droomt er zelfs al van om nieuwe te openen. 'In Duitsland hebben we nog drie winkels, en we willen er daar nog nieuwe openen. Maar niet in 2020, want dit jaar moeten we door corona voorzichtig zijn.'