Jaarcijfers Colruyt: uitkijken naar dalende winstmarges

De supermarktgroep Colruyt kondigt vanavond haar resultaten voor het boekjaar aan dat afgelopen maart eindigde. Analisten voorspellen dat de omzet met 5 procent is gedaald tot 9 miljard euro.

‘Hebt u deze promotie gezien? Wij ook. Onze prijs is al aangepast.’ Dankzij die beloftevolle boodschap kondigt Colruyt dinsdagavond wellicht opnieuw aan dat het vorig jaar klanten bij de concurrentie heeft weggesnoept, maar daarvoor winst heeft moeten opgeven. Slecht nieuws voor de belegger, goed nieuws voor de klanten. Wat ze bij Colruyt aantreffen, vinden ze nergens goedkoper.

Degroof Petercam verwacht alvast een winstdaling van 2,60 naar 2,51 euro per aandeel. ‘De marktomstandigheden in België worden steeds moeilijker, wat druk legt op de omzetgroei en op de resultaten’, zegt analist Fernand de Boer. De Boer vindt de waardering van Colruyt (17 keer de winst) te hoog in vergelijking met de groeivooruitzichten. Hij geeft een ‘houden’-advies en een koersdoel van 47 euro.