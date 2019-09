Jack Ma neemt als rockster afscheid van Alibaba

Jack Ma stopt op zijn 55ste verjaardag als voorzitter van de Chinese internetreus Alibaba. Hij ontpopte zich als een ware rockster op zijn afscheidsfeest in een vol sportstadion in thuishaven Hangzhou.

Jack Ma houdt de regie over zijn leven strak in handen. Het icoon van de Chinese ondernemerscultuur vertrok dinsdag, op zijn 55ste verjaardag, als uitvoerend voorzitter van de internetreus Alibaba. Zoals hij precies een jaar geleden aankondigde, draagt hij de volledige leiding over aan CEO Daniel Zhang (47), die voortaan ook voorzitter is.

Schermvullende weergave Jack Ma en zijn opvolger Daniel Zhang in 2015 ©REUTERS

Daarmee breekt een nieuw tijdperk aan voor de e-commercereus. Analisten nemen aan dat Ma nog een vinger in de pap zal hebben bij grote beslissingen over Alibaba, maar officieel komt zowel de operationele als de strategische leiding bij Zhang, in veel opzichten het tegenbeeld van Ma.

Ma is de visionair met de onconventionele ideeën, Zhang heeft een klassiek managersprofiel. De machtsoverdracht doet daarom erg denken aan de wissel aan de top bij iPhone-maker Apple in 2011. Tim Cook - ‘de man die alles doet draaien’ - volgde toen wijlen Steve Jobs - ‘de charismatische leider’ - op.

Leraar Engels

De voormalige leraar Engels Ma Yun, zoals Jack Ma eigenlijk heet, keert terug naar zijn roots en gaat zich richten op onderwijs en filantropie. Geïnspireerd door Microsoft-stichter Bill Gates wil hij de liefdadigheidsstichting die zijn naam draagt, de Jack Ma Foundation, verder uitbouwen. Ma is met een geschat vermogen van 38 miljard dollar de rijkste man van China.

Hij lanceerde Alibaba in 1999, samen met 17 ex-collega’s en studenten die verzamelden op zijn appartement in zijn geboortestad Hangzhou. De online marktplaats veranderde radicaal de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Het bedrijf groeit twee decennia na de start nog steeds als kool, met ruim 40 procent per jaar.

Schermvullende weergave Het personeel van Alibaba op het afscheidsfeest van Jack Ma ©AFP

Het geheim van het succes van Alibaba ligt in de extreem klantgerichte cultuur, zegt Ma. De aandacht moet volgens hem niet gaan naar wat de beleggers of de concurrenten zeggen of doen, maar naar de verzuchtingen van de klanten. ‘Ik weet niets over technologie, noch over marketing, noch over juridische zaken’, verklaarde Ma eerder dit jaar op een conferentie in Parijs. ‘Maar als leraar weet ik wel iets over mensen. Maak je klant gelukkig. Maak je team gelukkig. En je zal zelf gelukkig zijn.’

Alibaba, goed voor een beurswaarde van 460 miljard dollar en 100.000 werknemers, breidt zich intussen uit naar uiteenlopende domeinen als cloud- en betaaldiensten, gezondheidszorg en entertainment.

72 uur werken per week

Ma, die op de koffie gaat bij alle groten der aarde, verwierf een internationale cultstatus door zijn kleurrijke publieke optredens. Hij doet al eens Michael Jackson of een punkrocker na op een bedrijfsevenement, bracht een single uit en speelde een rol in een kungfufilm.

Schermvullende weergave Jack Ma op zijn afscheidsfeest in het sportstadion van Hangzhou ©REUTERS