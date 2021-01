'Je hebt geen groot budget nodig om een succesvol bedrijf te bouwen'

Ze begon met 1.200 euro en enkele pakjes in haar bureau. Maar toen haar webshop De Gele Flamingo uit zijn voegen begon te barsten, koos Sophie Claes voluit voor een e-commercecarrière. 'Ik kon toch niet de enige zijn die het beu was naar zeven winkels te rijden en dan nog met lege handen thuis te komen?'

'Hier komen de leveringen binnen, rechtstreeks in ons magazijn, tot 15 palletten per dag. Een goed stockbeheer vind ik belangrijk, dus die producten liggen nooit lang op onze rekken. We stellen dagelijks 1.000 pakjes samen die, in normale tijden, de volgende dag bij onze klanten thuis worden geleverd.'

Sophie Claes (38) wandelt door een grote loods, haar laptop manoevrerend om via de webcam de hoge rekken met stapels dozen en pakketten te laten zien. Op de schappen ligt een aanbod van 13.000 uiteenlopende producten, gaande van babyspullen tot kledij en decoratie. Tot vorig jaar wisten de medewerkers van Claes uit het hoofd waar alles lag, maar dat werd onhoudbaar toen de eerste lockdown tot een stormloop aan bestellingen leidde bij De Gele Flamingo, haar webshop voor baby- en kinderspullen.

Tijdens de eerste lockdown kreeg ik telefoons van huilende mama's die net bevallen waren en panikeerden omdat alle fysieke winkels dicht waren. Sophie Claes Oprichter en zaakvoerder De Gele Flamingo

'Van de ene dag op de andere ging alles maal vier', zegt Claes. Het aantal bestellingen, maar ook de vragen aan de klantendienst en de aanvragen voor een digitale geboortelijst, een dienst die De Gele Flamingo sinds enkele jaren aanbiedt. 'Ik kreeg telefoons van huilende mama's die net bevallen waren en panikeerden omdat alle fysieke winkels dicht waren. Het was echt alle hens aan dek. We hebben avonden en weekends doorgewerkt, iedereen sprong bij in het magazijn. Van tussen de pakjes deed ik met oortjes in mijn Zoom-calls over toekomstplannen.'

Stroomversnelling

Dat team van zeven, dat in maart overspoeld werd, is intussen uitgebreid tot het dubbele. Het illustreert hoe corona een stroomversnelling veroorzaakte bij De Gele Flamingo, dat met 40 procent per jaar sowieso al stevig groeide. Claes begon de webshop acht jaar geleden uit persoonlijke frustratie. 'Toen ik op zoek ging naar spullen voor mijn toen tien maanden oude dochter was er in België of Nederland online weinig te vinden. Om iets te bestellen via het internet kwam ik snel uit bij webshops in het VK of de VS. Ik kon toch niet de enige zijn die het beu was naar zeven winkels te rijden en dan nog met lege handen thuis te komen? Toen dacht ik: ik kan het evengoed zelf doen.'

+72% groei Door corona groeide de omzet in 2020 met 72 procent naar 5 miljoen euro. Doorgaans groeit het bedrijf 40 procent per jaar.

Met een bescheiden startsom van 1.200 euro kocht Claes haar eerste spullen, die ze via Facebook promootte. 'Al op dag één werd er gekocht door mensen die me helemaal niet kenden. Het gemak van online shoppen is nu niet meer weg te denken, maar op dat moment was het in Vlaanderen nog niet de gewoonte. Klanten vroegen me hoe de betaling verliep: 'Met geld in een envelop via de post?' Om maar te zeggen: we komen van ver.'

Twee laptops tegelijk

Twee jaar organiseerde Claes, die de webshop combineerde met een job als internationaal verkoopmanager in een bedrijf gespecialiseerd in kantoormateriaal, De Gele Flamingo vanuit haar bureau thuis. Qua infrastructuur was er niet meer dan wat metalen rekjes. 'Toen ik continu met twee laptops naast elkaar zat te werken en we de voordeur niet meer openkregen omdat in de gang zoveel pakjes opgestapeld stonden, wist ik dat ik een keuze moest maken.' Ze huurde een groot magazijn in Brasschaat, nam haar eerste werknemer aan en gooide zich fulltime op het beheer van de webshop.

2,5 jaar later begon ook dat magazijn uit zijn voegen te barsten. 'Toen we ons hier installeerden met drie rekken, leek die ruimte gigantisch. Maar omdat De Gele Flamingo almaar meer een familiewinkel wordt, met ook spullen voor moeders en decoratieve interieurelementen, kregen we ook hier plaats tekort.' Claes huurde een aanpalende ruimte en verdubbelde zo de opslagcapaciteit.

Geboortelijst

Daarnaast lanceerde De Gele Flamingo in 2016 de mogelijkheid om een digitale geboortelijst aan te leggen, nog een serieuze groeimotor. De vernieuwde app is er sinds dit jaar, en die leidde samen met de coronadrukte tot een groei van 72 procent in 2020. Zo draaide De Gele Flamingo 5 miljoen euro omzet, met 'een gezonde ebitda' (brutobedrijfswinst, red.), zegt Claes.

Een retourrate van slechts 1,5 procent en een constante kasstroom dankzij gezond stockbeheer zijn mijn stokpaardjes. Sophie Claes Oprichter en zaakvoerder De Gele Flamingo

In 2013 bedroeg de omzet na de eerste zes maanden 10.000 euro, waar Claes toen al winst op maakte. 'Elk jaar hebben we de winst geherinvesteerd in optimalisatie van de webshop en een uitbreiding van ons aanbod, waardoor het bedrijf organisch groeide. Zo doen we het vandaag nog altijd: in al die jaren kwam er geen externe financiering aan te pas. Je hebt geen groot budget nodig om een succesvol bedrijf op te bouwen.'

Dat dat lukte in een competitieve sector met krappe marges, en zonder ervaring met ondernemen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Claes kweekte naar eigen zeggen wel financiële alertheid bij haar vorige job, waar ze verantwoordelijk was voor internationale uitbreiding. 'Mooie spullen kopen is natuurlijk plezant, maar je moet er ook wel aan verdienen. Een retourrate van slechts 1,5 procent en een constante kasstroom dankzij gezond stockbeheer zijn mijn stokpaardjes.'