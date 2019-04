Jetsetleven van Aldi-erfgename 'Babette' ontketent familieruzie

De retailer Aldi Nord, die naast Aldi Süd voortvloeide uit het naoorlogse Duitse supermarktsucces Albrecht Diskount, is ten prooi gevallen aan een bittere familieruzie.

Het Duitse sensatieblad Bild achterhaalde dat de vorig jaar overleden Cäcilie Albrecht, de vrouw van Aldi-stichter Theo Albrecht, haar schoondochter Babette Albrecht en diens vijf kinderen in haar testament heeft uitgesloten van eender welke toekomstige rol in het bedrijf.

Cäcilie beschuldigt Babette en de vijf kinderen ervan geld van het bedrijf te hebben misbruikt voor hun al te flamboyante levensstijl. Het zou gaan om meer dan honderd miljoen euro uit de Jakobus-stichting. Tegelijk zouden Babette en de kinderen vitale bedrijfsbeslissingen geblokkeerd hebben.

Het beheer van Aldi Nord zit verspreid over drie stichtingen: de Markus-stichting bezit 61 procent van de aandelen, de Lukas- en Jakobus-stichting elk 19,5 procent. Cäcilie zat tot haar dood in de raad van bestuur van de Markus-stichting. Berthold, de ondertussen overleden zoon van Cäcilie, had tot zijn dood in 2012 de teugels van de Jakobus-stichting in handen. Zijn echtgenote Babette en hun vijf kinderen namen Bertholds rol over.

Vrolijke weduwe

Berthold zou zijn moeder tijdens zijn leven al gewaarschuwd hebben voor zijn vrouw en zijn kinderen. ‘Berthold zei dat hij grote twijfels had of zijn kinderen geschikt waren om het levenswerk van Theo voort te zetten, en Aldi Nord met respect en verantwoordelijkheid over de duizenden werknemers uit te bouwen’, is te lezen in het testament.

Vooral de flamboyante Babette loopt in het vizier van Cäcilie. Die laatste herinnert in haar testament aan de filosofie van de Aldi-familie: ‘We moeten Aldi Nord dienen, het eigenbelang opzijschuiven en een bescheiden en gematigd leven leiden.’ De familie huldigt het leven uit de schijnwerpers sinds 1971. Kidnappers hielden toen Theo Albrecht 17 dagen lang gevangen. De mediaschuwheid gaat zo ver dat van veel Aldi-telgen zelfs geen goede nieuwsfoto’s bestaan.

Babette Albrecht staat ver van die filosofie. De weduwe van Berthold verscheen de jongste jaren op heel wat society-events. Ze dook op in de Duitse versie van ‘Sterren op de dansvloer’ en gaf present op het Oktoberfest in München en het ‘Opernbal’ van de Weense Staatsopera. Er kon zelfs een interview af met het Duitse boulevardblad Gala. Het leverde haar in de Duitse pers de bijnaam ‘de vrolijke weduwe’ op.

Transformatie

Cäcilie Albrecht zet nu vanuit het graf Babette haar jetsetleven duur betaald. Ze ontzegt Babette en de vijf kinderen enige rol in de Markus-stichting. Het idee dat ze de Markus-stichting op dezelfde manier zouden behandelen als de Jakobus-stichting vervulde haar met ‘diepe tristesse en bezorgdheid.’

De familieruzie komt er op een moment dat Aldi Nord, dat ook de Aldi-winkels in ons land uitbaat, de grootste transformatie in zijn geschiedenis doormaakt. In juli 2017 keurde Aldi Nord een investering van 5,2 miljard euro goed voor een massale winkeltransformatie.