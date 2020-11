Jos Sluys ziet toekomst in wielertruitjes op maat

Vermarc Sport

‘Gepersonaliseerde kleding is veelgevraagd door sportclubs, maar ook bedrijven en scholen’, zegt Boone. Om die groepen te bedienen, biedt het BRIKL-platform ook de mogelijkheid om microsites op te richten. Via zo’n microsite, die gehost wordt door een sportkledijverkoper, kan pakweg een fietsclub gepersonaliseerde truitjes verkopen aan haar leden.

BRIKL werd in 2017 opgericht en besteedde de eerste twee jaar aan het bouwen van zijn platform. Het haalde toen ook twee zakenpartners aan boord, Tobias Meixner en Jason Reinhardt. Sinds begin dit jaar is BRIKL operationeel, met een 35-tal werknemers wereldwijd. ‘In onze eerste maanden hebben we de impact van de coronacrisis gevoeld, maar vanaf mei kwam er een ommezwaai en zien we veel interesse bij bedrijven’, zegt Boone.