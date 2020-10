Jumbo-familie Van Eerd dicht bij overname Hema

De Nederlandse familie Van Eerd, bekend van de Jumbo-supermarkten en het investeringsfonds Parcom, bevestigt dat ze in de laatste rechte lijn zit voor de overname van de bekende warenhuisketen Hema.

Het Nederlandse icoon Hema, dat ook in ons land actief is, is sinds enkele maanden in handen van een groep schuldeisers. De keten was daarvoor eigendom van de Nederlandse zakenman Marcel Boekhoorn. Die moest Hema uit handen geven toen de groep, die al gebukt ging onder een loodzware schuldenlast, tijdens de coronacrisis de deuren moest sluiten.

Nadat de schuldeisers, vooral investeringsfondsen zoals het Amerikaanse Invesco, in juni de volledige controle hadden gekregen over Hema, besloten ze de keten te verkopen. Dat proces is nu bijna rond.

402 miljoen De Jumbo-familie Van Eerd en het investeringsfonds Parcom leggen samen 402 miljoen euro op tafel voor Hema.

Hema, de familie Van Eerd en het Nederlandse investeringsfonds Parcom bevestigen woensdag in een persbericht dat ze exclusieve overnamegesprekken voeren. Parcom en de familie Van Eerd hebben acht weken de tijd om de boeken van Hema te bestuderen en met hun banken te praten over de financiering van de deal. Parcom en Van Eerd leggen samen 402 miljoen euro op tafel voor Hema.

Sterker in België

Door de deal krijgt de familie Van Eerd weldra nog meer voet aan de grond in Vlaanderen. Jumbo, de Nederlandse supermarktketen die de Brabantse familie sinds de jaren 80 heeft uitgebouwd, was vorig jaar al een offensief begonnen in ons land. Jumbo telt vandaag nog maar vier vestigingen in Vlaanderen, maar heeft al meermaals gezegd dat er ruimte is voor 100 winkels. Het bedrijf hoopt daarna door te groeien in Wallonië en Frankrijk.

Welke rol de Hema-winkels in die plannen kunnen spelen, is niet duidelijk. Hema telt 100 winkels in België. De twee ketens, die ook de wielerploeg van Wout Van Aert sponsoren, sloten vorig jaar al een overeenkomst om nauwer samen te werken in Nederland en België.