Jumbo-familie duikt op bij overnamebod op HEMA

De investeringsgroep Parcom ligt in poleposition om de Nederlandse keten HEMA over te nemen. Opvallend, de voormalige private equitytak van verzekeraar NN krijgt daarbij steun van de familie achter de winkelketen Jumbo.

HEMA wordt gecontroleerd door een groep schuldeisers. Die hebben half juni beslag gelegd op de keten nadat ze een groot deel van hun schulden hadden omgezet in aandelen. Op die manier werd de toenmalige eigenaar Marcel Boekhoorn buitenspel gezet.

Strikt genomen doet Jumbo niet mee, maar een investeringsvehikel van de familie achter die keten.

Maar de Nederlandse zakenman, die HEMA in 2018 had overgekocht van de investeringsgroep Lion Capital, blijft niet bij de pakken zitten. Hij heeft zich volgens Het Financieele Dagblad opgeworpen als mede-investeerder bij het bod dat Parcom heeft uitgebracht. Die investeringsgroep heeft de beste papieren in handen om HEMA over te nemen.

Daarnaast heeft ook de familie Van Eerd zich aangesloten bij het consortium rond Parcom, zeggen bronnen dicht bij het dossier. De familie Van Eerd controleert de warenhuisketen Jumbo, die ook in ons land winkels heeft. Tot dusver heeft Jumbo altijd ontkend interesse te hebben in HEMA, hoewel de twee ketens sinds enige tijd samenwerken. Strikt genomen doet Jumbo niet mee, maar een investeringsvehikel van de familie Van Eerd is dus wel betrokken bij het dossier.

Andere kandidaten