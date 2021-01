Jumbo mikt op verdubbeling aantal winkels in Vlaanderen

De Nederlandse supermarktketen Jumbo hoopt haar aanwezigheid in ons land dit jaar meer dan te verdubbelen. De keten mikt op ‘circa tien’ bijkomende winkels. Momenteel staat de teller op acht.

Jumbo landde in 2019 in ons land. Het bedrijf achter de wielerploeg Jumbo-Visma, met speerpunten als Primoz Roglic en Wout Van Aert, had erop gerekend vorig jaar 12 tot 15 winkels te openen in ons land. Maar de coronapandemie gooide roet in het eten, waardoor slechts acht winkels de deuren openden.

Omdat de keten op termijn blijft mikken op 100 vestigingen in ons land, wordt het tempo van winkelopeningen dit jaar lichtjes opgevoerd. Nu al staat vast dat Jumbo zijn eerste stappen zal zetten in West-Vlaanderen (Kuurne en Zedelgem). In Limburg (Bree en Heusden) en Oost-Vlaanderen (Ronse) komen er bijkomende winkels. De andere locaties worden later bekendgemaakt. De aanwezigheid van Jumbo in België blijft vooralsnog beperkt tot Vlaanderen. Er zijn nog geen concrete plannen om winkels te openen in Brussel of Wallonië, zegt een woordvoerster.

Half miljard coronagroei

De Nederlandse groep heeft een goed jaar achter de rug. Althans wat de omzet betreft. De massaal thuiswerkende klanten hebben de verkoopcijfers met 15 procent doen toenemen tot 9,7 miljard euro. Dat is een pak meer dan de 9,2 miljard euro waarop gemikt werd. 'Dat betekent dat je 500 miljoen euro aan corona kan toeschrijven', zegt financieel directeur Ton van Veen in een toelichting aan Het Financieele Dagblad.

10 miljard streefdoel omzet Jumbo hoopt dit jaar de omzet te kunnen opdrijven van 9,7 miljard naar 10 miljard euro.

De stevige groei is voor een deel te danken aan de flinke opmars van het online boodschappen doen. Jumbo.com zag de verkoop met de helft stijgen en doorbrak de kaap van 500 miljoen euro. Om die groei te kunnen volgen opent Jumbo dit jaar tien bezorghubs en een derde logistiek centrum.

Het enige minpunt in de omzetcijfers was de restaurantketen La Place. Door de sluiting van de restaurants bleef de omzet steken op 50 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 165 miljoen euro. Volgens Van Veen zal die forse omzetdaling ‘een extreme impact’ hebben op het resultaat, maar details geeft hij voorlopig niet vrij.

Geen formaliteit