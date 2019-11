'Jumbo neemt tientallen Hema-winkels over'

In Pelt opende Jumbo deze week zijn eerste Belgische winkel. Over vijf jaar wil de keten 100 Belgische winkels hebben.

De Nederlandse supermarktketens Jumbo neemt zo'n 25 winkels over van Hema, schrijven de Nederlandse media. Of ook Belgische Hema's Jumbo-supermarkten worden, is niet duidelijk.

De winkelketens Jumbo en Hema gaan in België en Nederland een nauwe samenwerking aan. In de winkelrekken van Jumbo verschijnen binnenkort Hema-producten, melden beide bedrijven in een persbericht.

Jumbo zal ook enkele Hema-winkels overnemen en ze ombouwen tot supermarkten, schrijven De Telegraaf en het Financieele Dagblad. Volgens die laatste gaat het om 20 tot 25 winkels.

Schulden

Een woordvoerder van Jumbo wil dat niet bevestigen. 'Er doen veel geruchten de ronde, maar die kan ik niet bevestigen. Ook de vraag of Belgische Hema's Jumbo-supermarkten worden, kan ik niet beantwoorden.'

Jumbo opende deze week in Pelt zijn eerste Belgische winkel. Dit jaar gaan nog twee winkels open. Over vijf jaar wil de keten 100 supermarkten hebben in België.

Hema verkoopt de supermarkten om zijn hoge schuldenlast te verlagen. Hema heeft 800 miljoen euro schulden.