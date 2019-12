Jumbo neemt twee Belgische Hema-winkels over

De locaties zijn wel nog niet bepaald. In Nederland gaat het om 15 winkels op een totaal van 385. In België heeft Hema 100 vestigingen.

De snelgroeiende Nederlandse supermarktketen Jumbo neemt 17 Hema-winkels over in de grote steden in Nederland en België. Tevens gaan zes stationszaken van Hema producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo leveren. Hema-artikelen komen op hun beurt in de bijna 700 filialen van Jumbo te liggen, bijvoorbeeld glazen, pannen, drinkbekers en keukenhanddoeken.

Dat heeft Hema dinsdag bevestigd na berichten daarover in de Nederlandse pers. Beide bedrijven kondigden in november al aan dat ze zouden gaan samenwerken. Toen waren de details evenwel nog niet uitgewerkt. De Hema-filialen die overgaan naar Jumbo worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkt. Het hele proces zal waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

België

Voor België zijn de gevolgen van de samenwerking - en dus voor concurrenten zoals Delhaize en Colruyt - voorlopig beperkt. Woordvoerster Frederike van Urk van Hema zegt dat twee van de 17 betrokken Hema-winkels in België gevestigd zijn, op een totaal van 100. 'Maar we weten nog niet op welke locaties. Dat zijn we nog aan het onderzoeken. Het moet met heel veel partijen worden besproken. Zo moet bekeken worden of de locaties zich daartoe lenen.'

Van Urk wijst er wel op dat de afspraken gelden voor drie jaar. Mogelijk kan de samenwerking daarna worden uitgebreid. De alliantie voor stationszaken slaat niet op België omdat Hema die hier niet heeft. Wel zullen de Belgische Jumbo's Hema-producten aan de man gaan brengen. Jumbo heeft al drie vestigingen in ons land (Pelt, Rijkevorsel en Lanaken), maar dat aantal wordt opgedreven.

Schulden

Jumbo wil graag groeien in de grote steden. En in de centra daarvan is het normaal lastig om locaties te vinden, vandaar dat dit een interessante deal is voor de grootgrutter. Hema kan de opbrengst van de panden dan weer goed gebruiken bij het terugdringen van zijn omvangrijke schuld.Die drukt al erg lang op de resultaten van het bedrijf.

Over financiële details doen de partijen echter geen uitspraken. Hema verwacht dat er geen banen verloren gaan. Hema wil in de steden waar het winkels kwijtraakt ook snel weer nieuwe vestigingen openen.

Van Urk heeft het over drie mogelijkheden op de 17 locaties. 'Ofwel zijn de panden groot genoeg om beide op één locatie te komen. Ofwel liggen de winkels van beide dicht bij elkaar en kunnen we ruilen ofwel gaan we voor een nieuwe winkel en trekt Jumbo in ons pand in.'

Verlies

Hema heeft zijn omzet afgelopen kwartaal verder opgekrikt. De winkelketen wist onder meer extra schrijfwaren, kleding en huishoudelijke artikelen aan de man te brengen. Vooral online doet de keten het goed. Er ging wel een verlies in de boeken, maar dat komt volgens het bedrijf vooral door wijzigingen in de boekhoudstandaarden.

De kwartaalomzet belandde op dik 317 miljoen euro. Dat is ruim 4 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Op vergelijkbare basis, wanneer wordt gecorrigeerd voor bijvoorbeeld nieuw geopende winkels, was sprake van een omzetplus van bijna 3 procent. Het nettoverlies bedroeg 1,4 miljoen euro, tegen een winst van 2,7 miljoen euro een jaar geleden. Zonder de effecten van de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 16 zou Hema evenwel zijn uitgekomen op een winst van 2,1 miljoen euro.