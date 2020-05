Jumbo op overnamepad in België

Jumbo opende vorig jaar in Peer zijn eerste Belgische supermarkt.

De Nederlandse retailer Jumbo heeft voor het eerst supermarkten overgenomen in ons land. Al remt het coronavirus de opmars van de prijsbreker af.

Jumbo neemt twee Alvo-supermarkten over in de Antwerpse gemeenten Deurne en Ranst en zal ze ombouwen tot Jumbo-winkels. Het is de eerste keer dat de Nederlandse prijsbreker, die eind vorig jaar in ons land neerstreek, groeit door de overname van supermarkten.

Vorig jaar werden de drie eerste Belgische verkooppunten geopend. Dit jaar zouden er twaalf tot 15 vestigingen bijkomen, klonk het toen. Nu mikt Jumbo op tien Belgische winkels in 2020, inclusief de twee overgenomen.

'Dat is minder dan voorzien', zegt Peter Isaac, directeur van Jumbo in België. 'Het coronavirus leidt tot een vertraging in de oplevering van de vestigingspunten.'

Eerder ontvouwde Jumbo de ambitie over vijf jaar honderd supermarkten te hebben in België. De niet-beursgenoteerde groep heeft in ons land een zo'n 50 contracten met vastgoedeigenaren voor nieuwe winkels. Het gaat onder meer om twee panden van voormalige HEMA-winkels.

Sanering

Deze week raakte bekend dat Jumbo verder knipt in zijn Nederlandse hoofdkantoor in Veghel. Voor de coronacrisis klonk het dat 250 jobs sneuvelen. Dat worden er nu 300 van in totaal 1.300. Volgens het vakblad RetailDetail gaat het vooral om managementfuncties en worden ondersteunende diensten uitbesteed.