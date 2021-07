Jumbo verdubbelt verkoop in België ruimschoots

De Nederlandse supermarktketen Jumbo wil het jaar eindigen met 20 Vlaamse winkels, dubbel zoveel als begin dit jaar. 'Er was vertraging door corona, maar we willen nog altijd 100 winkels openen in Vlaanderen.'

De Belgische Jumbo-winkels doen het 'boven verwachting'. Die boodschap verkondigt de Nederlandse supermarktketen al bijna twee jaar, maar nooit zei ze waar ze zelf de lat had gelegd. Niemand wist hoe groot of klein Jumbo was in België. Nu laat de Nederlandse ondernemersfamilie Van Eerd het achterste van haar tong zien: tussen januari en juni kochten de Belgen voor 60 miljoen euro boodschappen bij de keten. 'Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar', zegt Ton van Veen, als financieel topman sinds 2004 de rechterhand van pater familias en CEO Frits van Eerd.

De groei kwam vooral door nieuwe winkels. In de tweede helft van 2020 opende Jumbo er vijf, de afgelopen maanden drie. Daardoor zijn er nu elf Belgische Jumbo's. 'Ook autonoom ging onze Belgische omzet er substantieel op vooruit', zegt Van Veen. 'Maar daar kan ik om concurrentieredenen niet meer over kwijt.'

100 miljoen Omzet Jumbo zal dit jaar 'ruimschoots' 100 miljoen euro Belgische omzet boeken. In de eerste jaarhelft verkocht het voor 60 miljoen euro boodschappen.

Met een jaaromzet die ruimschoots de grens van 100 miljoen euro zal overstijgen, zet Jumbo opnieuw een stap vooruit in België. De keten opende eind 2019 haar eerste Belgische winkel. De Van Eerds zoeken in ons land nieuwe groeimogelijkheden voor hun familiebedrijf. In hun thuisland hebben ze de afgelopen tien jaar de top al bereikt door gewaagde overnames van concurrenten die veel groter waren. Zo bouwden de Brabanders bijna vanuit het niets een te vrezen rivaal voor Albert Heijn, dat in feite een alleenheerser was. Jumbo groeit nog altijd in Nederland (zie inzet), maar de mogelijkheden zijn niet meer eindeloos.

Honderd Belgische winkels

In België is er volgens de keten nog wel veel groeiruimte. De Van Eerds willen 100 winkels openen in Vlaanderen en nadien volgt mogelijk ook Franstalig België. Het doel van 100 winkels loopt wel twee jaar vertraging op. De 100ste winkelopening is ten vroegste voor 2025.

Jumbo In ons land is Jumbo een van de kleinste supermarktketens, maar in eigen land Nederland is het al een topspeler. Met een marktaandeel van 21,8 procent moet het alleen Albert Heijn laten voorgaan. Jumbo boekte in de eerste helft van 2021 5,36 miljard euro omzet, 5,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit jaar verwacht de keten voor het eerst meer dan 10 miljard euro omzet te boeken. De groep heeft 697 Jumbo-winkels en is ook actief met 73 La Place-restaurants. Jumbo heeft banden met HEMA. Die keten kocht Jumbo-familie Van Eerd een jaar geleden. In heel wat winkels van Jumbo zijn dan ook HEMA-artikelen te koop.

Door corona heeft Jumbo winkelopeningen moeten uitstellen, zegt Van Veen. Eigenlijk wou Jumbo vorig jaar zo'n 15 winkels openen, maar dat werd de helft. Nochtans kampte Albert Heijn - dat ook droomt van 100 Belgische winkels - ook met corona. Toch slaagde Jumbo's concurrent erin in het voorbije jaar evenveel winkels te openen als Jumbo in de voorbije twee jaar. 'Albert Heijn opent net als wij winkels in golven en vlak voor corona openden zij er wat minder', zegt Van Veen. 'Vergeet ook niet dat een winkel openen een tot twee jaar werk vergt.'

Nu het ergste van de coronacrisis voorbij lijkt, wil het bedrijf zich herpakken. Het wil dit jaar nog 9 winkels openen. 'Dan eindigen we het jaar met 20 Belgische winkels', zegt Van Veen. 'Al kunnen het er ook 18 worden, want van twee winkels is het nog onzeker of ze dit jaar open kunnen of begin volgend jaar.'

Als Jumbo in 2026 werkelijk zijn 100ste Vlaamse winkel opent, is dat een sterke prestatie. Albert Heijn is tien jaar actief in België en heeft nu 64 winkels.

Vergunning geweigerd

Net als Albert Heijn krijgt Jumbo soms het deksel op de neus. Zo kreeg het geen vergunningen voor geplande winkels in Diksmuide en in Lede. In Dilsen-Stokkem kreeg de keten eerst wel groen licht, maar moest het zijn huiswerk opnieuw maken nadat de uitbaters van de lokale Carrefour en Delhaize samen met een aantal buurtbewoners in beroep gegaan waren.

Om een en ander sneller te laten verlopen, doet Jumbo binnenkort ook een beroep op zelfstandige ondernemers. Zij zullen via een franchiseovereenkomst Belgische Jumbo-winkels openen. Tot nu opende de keten alleen winkels die het zelf uitbaat. Eind dit jaar opent de eerste zelfstandige ondernemer een Belgische Jumbo. 'We hebben nog twee contracten getekend, voor winkels die volgend jaar opengaan', zegt Van Veen. 'En er moeten er nog meer volgen.'

Alles bij elkaar - ook de kosten van het hoofdkantoor - zijn onze Belgische winkels nog niet winstgevend. Maar een groot deel maakt op winkelniveau wel al winst. Ton van Veen Financieel topman Jumbo

Behalve winkels openen rest Jumbo in België nog een moeilijk karwei: ze winstgevend maken. Dat zijn ze op dit moment niet, want de keten is nog in volle opstart. 'Alles bij elkaar - ook de kosten van het hoofdkantoor - zijn onze Belgische winkels nog niet winstgevend', zegt Van Veen. 'Maar een groot deel maakt op winkelniveau wel al winst.'