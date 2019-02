Jumbo ziet ruimte voor ruim 100 winkels in Vlaanderen

De Nederlandse supermarktketen wordt met zijn plannen een serieuze extra concurrent voor onder meer Colruyt en Ahold Delhaize (Delhaize en Albert Heijn).

De Nederlandse supermarktketen Jumbo opent in november in de Limburgse gemeente Pelt zijn eerste Vlaamse winkel. Op termijn ziet de keten potentieel voor ruim 100 winkels in Vlaanderen. Dat bevestigt Jumbo woensdag, na berichtgeving in het vakblad Gondola.

Jumbo maakte eerder al bekend dat het dit jaar drie winkels verwacht te openen in Vlaanderen. In 2020 zou er een 15-tal bijkomen, zegt Peter Isaac, de managing director van Jumbo België, in een gesprek met Gondola.