Kipling keert terug naar geboortestad Antwerpen

De modegroep VF verhuist een deel van haar Europese hoofdkantoor van Bornem naar Antwerpen. Er werken in België 900 mensen voor het bedrijf.

Jaren werd de Europese verkoop van Kipling aangestuurd vanuit een kantoor in Bornem. Ook zustermerken Eastpak, Lee en Wrangler hadden er hun Europese uitvalsbasis. De vier merken van het moederbedrijf VF verschaffen in ons land werk aan 900 mensen.

Wij hebben een in België een magazijn en zijn niet van plan daar iets aan te veranderen. Martino Scabbia Guerrini Directeur Europa, Afrika en Midden-Oosten VF

Vrijdag verhuisden de merken hun kantoor naar Antwerpen. Vlak bij het treinstation Antwerpen-Berchem, op een boogscheut van het centrum. 'De verhuizing maakt het voor ons makkelijker creatieve jonge mensen warm te maken om voor ons te komen werken', zegt Kipling-directeur Vera Breuer. 'Een modestad als Antwerpen trekt talent aan.'

Opgericht in Antwerpen

De verhuizing is ook symbolisch, want Kipling werd in 1987 in Antwerpen opgericht. In vijf jaar groeide het onder de impuls van de drie oprichters als kool. Maar de groei was ongecontroleerd en het bedrijf kwam in financiële ademnood.

VF in cijfers Omzet (2017): 11,8 miljard dollar Nettowinst: 615 miljoen dollar Werknemers: 70.000 mensen Merken: Kipling, Vans, Timberland, Wrangler, The North Face, JanSport, Eastpak, Lee, Dickies, Napapijri

De Antwerpse ondernemer Tony Gram nam Kipling over voor 700.000 euro. Hij maakte het merk met het aapje rendabel en verkocht het in 1999 voor meer dan 124 miljoen euro aan het investeringsfonds UBS Capital.

Kipling kwam opnieuw in de problemen en Gram kocht het bedrijf terug in 2002. Twee jaar later was er weer winst en verkocht hij het aan het Amerikaanse VF.

Wereldmerk Kipling

Intussen is Kipling een wereldmerk, dat actief is in 80 landen. De belangrijkste zijn de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea, Brazilië en Duitsland. België is nog altijd het op zes na belangrijkste land.

VF was ook voor de overname van Kipling al actief in België. In de jaren 60 streek het via ons land neer in Europa, via zijn jeansmerk Lee. Daarom heeft VF nog steeds activiteiten in België.

Het gaat om het nieuwe hoofdkantoor in Antwerpen, waar 300 mensen werken. Het kantoor in Bornem blijft. Daar werken 200 mensen in ondersteunende diensten, zoals personeelsbeleid en financiën. In 13 Belgische winkels werken nog eens 50 mensen.

Daarnaast heeft VF een belangrijke magazijnpoot in Sint-Niklaas. 350 mensen voeren Kipling-, Wrangler-, Lee- en Eastpak-producten uit naar winkels in heel Europa. Ook de webwinkel wordt vanuit Sint-Niklaas aangestuurd. In 2013 pootte VF er nog een nieuw gebouw neer.