Klant kan sparen voor 'blokjes' Blokker

Klanten kunnen straks via een loyaliteitsprogramma fracties van aandelen bemachtigen van de retailer.

Blokker-ceo Michiel Witteveen bevestigt het plan - dat ‘Blokjes Blokker’ heet en eind november wordt gepresenteerd - in de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad. Blokker werkt samen met Bits of Stock, dat een platform ontwikkelt voor loyaliteitsprogramma’s van retailers. Het bijzondere is dat klanten kleine fracties van aandelen kunnen bemachtigen in bedrijven.

Fractionele aandelen zijn met name in de Verenigde Staten populair onder een steeds groter wordende groep kleine beleggers, die sinds de coronapandemie begon met beleggen. Via deze strategie kunnen beleggers een portie van een aandeel kopen, bijvoorbeeld een kwart of een half.

Vaak worden fracties gekocht van meerdere bedrijven tegelijk, om de portefeuille te spreiden. Ook is het interessant bij dure aandelen, die voor de kleinere belegger onbereikbaar zijn. Fractioneel beleggen in Nederlandse aandelen is voor zover bekend nog niet mogelijk. Wel zeggen beursuitbater Euronext en ’s lands grootste onlinebroker DeGiro mogelijkheden te onderzoeken.

Blokker-ceo Witteveen meldde eerder aan het FD plannen te hebben om Blokker binnen afzienbare tijd naar de beurs te brengen. Een woordvoerder meldt dat het ‘Blokjes’-plan daar los van staat: benadrukt wordt dat ‘hier geen sprake is van een belegging’, maar een loyaliteitsprogramma waarmee klanten ‘kunnen sparen’ voor certificaten van aandelen.

Spaarpunten omzetten

Klanten kunnen straks spaarpunten, die ze na elke aankoop verkrijgen via de blokker&jij-app, naast cadeaus en kortingen, eventueel ook omzetten in de certificaten. Voor elke bestede 5 euro ontvangt de klant één spaarpunt. Een klant met twintig punten kan één certificaat, dat gelijk staat een 1/16de van een aandeel, bemachtigen.

Blokker wil niet kwijt welk percentage van het eigen aandelenkapitaal beschikbaar komt. ‘Het is te vroeg om meer details te delen’, aldus een woordvoerder, die zegt dat het plan niet beschouwd moet worden als ‘een manier om geld uit de markt te halen’. Immers, klanten hoeven geen extra betaling voor het ‘blokje’ Blokker te doen, zij worden beloond voor hun trouwe aankopen.

Een belangrijke kanttekening is dat een eigenaar van een ‘blokje’ Blokker geen invloed kan uitoefenen op het bedrijfsbeleid, want de certificaten hebben geen stemrecht. ‘In die zin is men geen echte aandeelhouder’, aldus ceo Witteveen, die meedeelde dat Blokker ‘onderzoekt hoe de stukken verhandelbaar te krijgen zijn’.