Kledingketen E5 Mode trekt zich terug uit Wallonië

De Belgische kledingketen sluit het komende jaar al zijn Waalse winkels. Het is het eerste wapenfeit van de nieuwe eigenaar.

Vandaag telt E5 Mode twaalf winkels met 41 vaste medewerkers in Wallonië. Dat is een te beperkte aanwezigheid om financieel gezond te zijn, meldt de keten, die eind 2019 na veertig jaar verdween uit familiale handen. De sluiting van de winkels zou vanaf april 2020 tot in 2021 gebeuren, in functie van de huurcontracten.

E5 mode E5 Mode is een kledingketen die in 1979 werd opgericht door Etienne Kaesteker en zijn intussen overleden echtgenote Griet Talpe. Vandaag telt de keten zowat 70 winkels. Kerncijfers (2017-2018): Omzet: 83,7 miljoen euro. Bedrijfsverlies: 4,1 miljoen euro. Nettowinst: 920.000 euro. Aantal werknemers (VTE): 383.

E5 is sinds enkele weken eigendom van Feniks Holding van Frédéric Helderweirt. Die verliet kort daarvoor FNG, de keten die onder meer Brantano en CKS in de portefeuille heeft. Helderweirt richtte de holding speciaal op om E5 Mode en diens aankooporganisatie in onder te brengen. Binnenkort kopen de kledinginkopers van FNG ook de kleding voor de E5 Mode-winkels. Dat riep de vraag op of FNG op termijn op E5 Mode aast, maar Helderweirt ontkent.

Schermvullende weergave Alexander Talpe was de laatste telg van de oprichtersfamilie Talpe aan het hoofd van het bedrijf. ©SISKA VANDECASTEELE

Bij de overname zei Helderweirt al dat hij 'het winkelportfolio zou herbekijken'. Een van zijn speerpunten is het uitwerken van een beter onlineprofiel van E5 Mode, terwijl zijn voorganger Alexander Talpe in 2018 nog 5 miljoen euro investeerde in de renovatie van 20 winkels.