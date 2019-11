‘Klik-klik, en je hebt 500 euro verdiend', Als sneakers aandelen worden

Sneakers zijn de defaultschoen voor alle ‘walks of life’, van club tot boardroom en van tiener tot schoonmoeder. Maar het zijn ook verhandelbare grondstoffen die op online platformen in geen tijd veel kunnen opbrengen. ‘Klik-klik, en je hebt 500 euro verdiend’

Max Schonenberg laat zijn duim over het etiket van een schoendoos van Nike glijden. ‘Je voelt het meteen. Het label is te shiny. Het moet meer... waxy zijn’, zegt de 29jarige Nederlander. ‘En deze kleine gouden letters liggen er te dik op. Het bruin op de doos is ook te donker, en het rood niet fel genoeg.’ Als hij de doos opent, wordt hij alleen maar achterdochtiger. ‘Het verpakkingspapier moet glanzender zijn. En in een iets ander soort roze.’

Nog voor Schonenberg de schoen - een Jordan 1 Retro High Travis Scott, marktwaarde: 1.399 euro - heeft gezien of aangeraakt, weet hij dat hij namaak in handen heeft. Maar wel goede namaak, die er voor een lekenoog echt uitziet. ‘Kijk, dit suède moet van kleur veranderen als je erover wrijft. En dat doet het ook. Best goed gedaan dus. Maar wij zijn zo goed getraind dat we meestal meteen zien dat het fake is.’

We zijn in een hal op een industrieterrein net buiten Eindhoven, waar hiphopbeats knallen en duizenden schoendozen opgestapeld staan, vooral van Nike en Adidas. Hier proeven Schonenberg en zijn collega’s als geoefende sommeliers sneakers aan de lopende band - letterlijk. Terwijl de sneakers door een proces van meer dan vijftig stappen gaan om de echtheid te controleren, blijft geen zintuig ongebruikt. De meeste technieken zijn niet voor publicatie vatbaar, omdat de valsspelers kunnen meelezen.

‘We hebben ooit met een team van twaalf mensen een halve dag gewerkt om een schoen te verifiëren. Aan het einde hebben we gestemd: zes dachten echt, zes nep. Dan houden we hem tegen, want we moeten zeker zijn. We garanderen voor 99,9999 procent echtheid.’

De ‘sneaker authenticators’ - het is een echte job - werken voor StockX, een Amerikaans bedrijf dat een platform ontwikkelde om te traden in schoenen. De vestiging in Eindhoven, die nog maar enkele maanden open is, is in feite een clearinghouse voor handel in een specifiek type grondstof: exclusieve sneakers waarvan de prijs kan fluctueren als die van een financieel product. Vanuit heel Europa komen hier schoenen aan die via StockX online van eigenaar wisselen. Is de schoen echt en ongedragen, dan wordt hij verscheept naar de koper en krijgt de verkoper zijn geld.

Ask en bid

StockX werkt helemaal zoals de beurs, maar dan met sneakers in plaats van aandelen. Verkopers kunnen een schoen plaatsen met een vraagprijs, potentiële kopers kunnen aangeven welk bedrag ze ervoor overhebben. Komen ‘ask’ en ‘bid’ overeen, dan vindt een transactie plaats. Op de site of de app kan je teruggaan in de tijd om de koers en de volatiliteit van de sneaker - die ook een ticker meekrijgt - te volgen. Actieve beleggers kunnen de waarde van hun sneakerportefeuille in realtime volgen. En er zijn ook transactiekosten: StockX neemt een commissie van 9 procent per verhandeld paar.

Een van de meest gehypete sneakers op StockX is de knalrode Nike Air Yeezy 2 Red October, de laatste schoen die rapper Kanye West ontwierp voor Nike voor hij niet zonder drama overstapte naar de Duitse rivaal Adidas. De koers van die schoen zweeft rond 6.370 euro. Vier jaar geleden was er een piek toen enkele paren in maat 45 werden verhandeld voor 13.500 euro. Wie hem in 2014 in de winkel op de kop kon tikken, betaalde amper 250 euro. Tel uit je winst.

StockX werd drie jaar geleden in Detroit opgericht door Josh Luber, een ondernemer met een meer dan gezonde obsessie voor sneakers, en door de Amerikaanse miljardair Dan Gilbert, ook eigenaar van NBA-team Cleveland Cavaliers. Ze liepen rond met het idee om het principe van de aandelenmarkt toe te passen op consumentengoederen. ‘We creëren als tussenpersoon complete transparantie over de waarde van een product en we garanderen echtheid. Zo creëer je een liquide marktplaats’, zegt Olivier Van Calster, een 48-jarige Brusselaar die al meer dan 25 jaar in Londen woont en er de Europese activiteiten van StockX leidt.

In korte tijd verhandelde StockX al voor meer dan 1 miljard dollar aan sneakers en streetwear. Het bedrijf is niet de enige speler in zijn soort, ook andere platformen groeiden snel uit tot miljoenenbedrijven. Foot Locker, een pionier in bakstenen sneakerwinkels, investeerde begin dit jaar 100 miljoen dollar in het online platform GOAT. Stadium Goods, een andere concurrent, werkte onlangs samen met het veilinghuis Sotheby’s - doorgaans bezig met Van Goghs en Monets - voor een veiling van honderd paar extreem zeldzame sneakers. Een Canadese verzamelaar, overtuigd dat sneakers rijpen als oldtimers, telde er meer dan 1,2 miljoen dollar voor neer, waaronder 437.500 dollar voor één paar handgemaakte Nike Waffle Racing Flats, de ‘Moon Shoe’, uit 1972.

De secundaire markt voor sneakers explodeerde de afgelopen jaren. John Kernan, een analist van het New Yorkse beurshuis Cowen, schat dat de resaleindustrie vandaag in de Verenigde Staten alleen al 2 miljard dollar groot is, en dat ze tegen 2025 verdriedubbelt tot 6 miljard. Het is de professionalisering van een tweedehandsmarkt die vroeger compleet ongereguleerd via sociale media, eBay of zelfs op straathoeken gebeurde. ‘Het is een ecosysteem gebaseerd op data, merkloyaliteit en een gemeenschap die sneakers beschouwt als een kritieke vorm van zelfexpressie’, schrijft Kernan in zijn rapport.

Jesus Shoe

Sneakers zijn volgens Van Dale ‘sportschoenen met een dikke zool’. De term, geboren in de 19de eeuw, komt van het werkwoord ‘to sneak’, sluipen dus, want op een rubberen zool hoort niemand je aankomen. Maar met basketbal, tennis of hardlopen hebben ze nog weinig te maken. Vandaag zijn sneakers de defaultschoen voor alle ‘walks of life’, van club tot boardroom en van tiener tot schoonmoeder.

De echte hypestatus kwam er door Michael Jordan, wellicht de beste basketballer aller tijden, die in 1984 van Nike zijn eerste van vele eigen schoenen kreeg. Dankzij Air Jordan en later de Air Max werd de sportschoen een levensstijl, en nu dus ook een megabusiness.

Onder die gigantische rage zetten de merken een extra hefboom door schaarste te creëren. De meest gewilde modellen, niet zelden samenwerkingen met designers of celebrity’s, worden in gelimiteerde oplage ‘gedropt’. Ze zijn in geselecteerde winkels of op het internet op een bepaald tijdstip te verkrijgen, met als doel snel uit te verkopen. Vandaar de lange rijen fans die vaak voor sneakerboetieks aanschuiven in de hoop de kans te krijgen een begeerd paar te mogen kopen. Een virale hit van vorige maand is een Nike Air Max 97 waarvan de doorzichtige zool gevuld is met ‘heilig water’ uit de Jordaan. De prijs van de ‘Jesus Shoe’ fluctueerde in enkele weken tussen 820 en 4.447 euro.

De exclusiviteit creëert de hyperactieve resalemarkt. Een paar dat in de winkel 150 euro kost, is een veelvoud waard als je met de doos buitenwandelt en die doorverkoopt. Zo werden sneakers een waar beleggingsinstrument. ‘Het is vaak een jonge generatie, soms tieners, die begrijpt geld te kunnen verdienen door sneakers te traden. Je kan ook slim inkopen. Je koopt een paar om te houden, en een paar om te ‘flippen’. Als dat tweede paar verdubbelt in prijs, heb je zo je eerste betaald’, zegt Van Calster.

De drive waarmee dat gebeurt doet denken aan de bitcoinhype. Thomas, ook een StockX-authenticator, is na zijn uren actief als ‘reseller’ van sneakers. Dat doet hij via het internet, maar ook via beurzen, zoals op Sneakerness in Rotterdam, het grootste sneakerevent in Europa. ‘Je moet je huiswerk maken en in de gaten houden wat wordt uitgebracht. Neem een Jordan 1, die is al in veel kleurencombinaties verschenen. Als er een nieuwe versie komt, probeer ik in te schatten hoe die prijs gaat bewegen, en koop ik in. Ik heb meestal een voorraad van zo’n 150 paar thuis.’ Hoeveel de handel al heeft opgebracht, wil Thomas niet kwijt. Of hij ervan op reis kan gaan? ‘Oh ja, ik kan er wel enkele leuke vakanties mee betalen.’ Een auto? ‘Dat ligt eraan welke.’

Ook Schonenberg ziet een stuk van zijn collectie van ongeveer honderd paar, namelijk alles wat niet in zijn maat is, als een belegging. ‘Ik kijk constant uit naar schoenen die ik later kan wegdoen voor meer. Er is bijna geen schoen die in waarde daalt. De cultuur wordt alleen maar groter. Onlangs had ik 470 euro uitgegeven voor een paar waarvan de prijs daarna naar 380 zakte. Maar ik weet die hij weer naar 800 à 900 euro zal gaan. Het blijft een gewild paartje.’

‘Als je genoeg geduld hebt, kan je veel verdienen. Ofwel verkoop je snel, binnen de week, en dan is het soms klik-klik en je hebt 500 euro verdiend. Ofwel wacht je een jaar of twee, drie. Ik heb enkele mooie paren die op mijn zolder uitgestald staan te wachten. Een sneaker is een klein kunstwerk. Ik raak er niet op uitgekeken.’

Niet iedereen blij

Het wereldje is een subcultuur van ‘sneakerheads’ met sterke gevoelens en meningen over schoenen en ander streetwear. Wie er jong bij was, heeft de lifestyle zien groeien van een niche onder skaters en hiphopfans naar de mode van de brede maatschappij. Niet iedereen is blij dat uit de liefhebberij een markt voor gehaaide doorverkopers is ontstaan en dat sneakers onbereikbare luxeproducten worden. ‘Ik heb mixed feelings’, zegt verwoed verzamelaar Pieter Pauwels (35). ‘Het neemt de ziel voor een stuk weg. Al geeft het ook wel energie aan de markt.’

Pauwels heeft twee winkels in het centrum van Brussel: Panthers, gericht op sneakers, en Locker Room, gefocust op basketbalcultuur. De eerste ‘quickstrikes’ van merken waren nog gezellige evenementen waar echte fans op afkwamen om te kamperen, zegt Pauwels. ‘Er werd passie gedeeld, er ontstonden vriendschappen, zelfs relaties. Gaandeweg zag je resellers opduiken, mensen die niet vertrouwd waren met de cultuur, of mensen die in de rij stonden voor anderen, al dan niet tegen betaling, van grootouders tot daklozen. Bij de release van de eerste Yeezy stond hier 600 man op straat. Op den duur escaleerde dat compleet. We hebben twee keer een verkoop moeten stopzetten omdat we de veiligheid niet konden garanderen.’

Pauwels probeert nu resellers te ontmoedigen op inventieve manieren. Gewoon mensen laten aanschuiven bij een ‘drop’ en ‘first come, first serve’ bedienen, kan al lang niet meer. Het gebeurt nu meestal via een loterij op Instagram. Meestal mag een koper maar één paar inslaan, in zijn maat. Bij een recente release van een nieuwe Jordan verkocht hij alleen aan wie al een ouder model aanhad en dus kon aantonen dat hij het uit liefde voor de schoen deed. ‘Ik wil er geen elitaire club van maken, maar de echte sneakerfan moet aan bod kunnen komen.’

Dat de gekte tot even tragische als hilarische taferelen kan leiden, bleek onlangs in New York en in Berlijn. Voor een pop-upwinkel in New York werden twee tieners neergeschoten toen chaos ontstond in een massa die was opgedaagd voor een verse Adidas-sneaker. In Berlijn besliste de winkel Outsole dat wie de nieuwe Air Max 1 Parra kocht, er ook mee moest buitenwandelen. Dat leidde tot resellers die op de tippen van hun tenen in de nieuwe schoen stapten, en eenmaal buiten als bezetenen de zolen gingen poetsen. Want met een gehypete sneaker is het zoals met een auto. Als je er de garage mee uitrijdt, zakt de waarde meteen. Ook bij een schoen kan het minste spoor van gebruik de waarde doen kelderen. Sneakers mogen zelfs niet gepast zijn. Neem, opnieuw, een Jordan 1. Eén keer passen kan een klein kreukje in het leder geven, en dat is uit den boze.

Pauwels heeft zelf een fabelachtige collectie van meer dan zevenhonderd paar. Maar die zijn allemaal voor eigen gebruik. Het begon met de Jordan 11, die in beeld kwam in ‘Space Jam’, de film uit 1996 waarin Michael Jordan met de tekenfilmfiguren van ‘Looney Tunes’ basketbalt. ‘Mijn verzameling is een archief dat ik actief cureer. Ik heb al zo’n 60 procent gedragen, zelfs al heel dure paren. Mijn ambitie is ze allemaal minstens één keer te dragen. Nog nooit heb een eigen paar verkocht. Als ik het voor de investering zou doen, dan was ik heel slecht bezig’, lacht Pauwels.

Maken of kraken

Helemaal bovenaan in de grote sneakerpiramide staat Nike, de keizer van de sportschoen, op de voet gevolgd door Adidas. De twee eeuwige concurrenten delen de lakens uit en bepalen trends en smaken. Ze hebben hypes perfect in de hand en kunnen die maken of kraken door het aanbod al dan niet onder de vraag te houden.

‘De merken buiten dat zo veel mogelijk uit. Voor hen betekent het gratis publiciteit’, zegt analist Matt Powell van de marktonderzoeker NPD vanuit de VS. Hoewel de woekerwinsten voor de resellers zijn, is er geen risico op kannibalisatie. Vergeet niet dat de resalemarkt uiteindelijk maar een klein deel is van de totale sneakermarkt.’ Zowel Nike als Adidas reageerde niet op verzoeken voor commentaar voor dit artikel.

Volgens Van Calster is de verstandhouding tussen StockX en de grote twee alvast prima. ‘Zij zijn heel goed in de gewone verkoop, wij hebben een uniek model voor de herverkoop. We zijn deel van het ecosysteem. Voor wij er waren, waren er gewoon weinig mogelijkheden om zeldzame, uitverkochte items te kopen.’

In oktober zette StockX nog een marketingstunt op met Adidas in de vorm van een Initial Product Offering of IPO. Samen brachten ze een sneaker op de markt volgens het principe van een beursintroductie. Geïnteresseerden konden op StockX een blind bod plaatsen voor een van de drie speciaal ontwerpen modellen van de Campus 80, waarvan er van elk maar 333 zouden worden gemaakt. Per maat was er een vast aantal schoenen beschikbaar. Als dat er 55 waren, wonnen de hoogste 55 biedingen voor die maat het pleit, en de prijs per schoen was het laagste bod van die 55. Dat bleek gemiddeld, over alle maten en modellen, 185 euro. Van Calster: ‘Dus bijna iedereen krijgt de schoen voor een prijs lager dan wat ze bereid waren te betalen. En daarna kan de schoen verder worden verhandeld, uiteraard.’

Als het van het bedrijf afhangt, wordt zijn systeem zelfs een standaard voor producten waarvan er maar een eindig aantal bestaan. Horloges en luxeartikelen behoren nu al tot het assortiment, net als ‘collectibles’. Zo worden de meubels en de accessoires die de Zweedse meubelgigant IKEA vorige week uitbracht samen met Virgil Abloh, artistiek directeur van Louis Vuitton en oprichter van Off-White, vlot verhandeld, getuige de vele pakketten die in Eindhoven voor verificatie passeren.

‘We kunnen uitbreiden naar wijn, kunst, oldtimers, of andere categorieën waarvoor de factor exclusiviteit en authenticiteit geldt’, zegt Van Calster. ‘We zien ons als een beurs voor dingen. Sneakers zijn daar het perfecte product voor.’

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele