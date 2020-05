'Komende maanden wordt duidelijk of Brantano-moeder FNG overleeft'...

De toekomst van FNG hangt aan een zijden draadje. Het moederbedrijf van Brantano kan door het coronavirus zijn obligatiehouders niet terugbetalen. Een kapitaalverhoging en winkelsluitingen hangen in de lucht. Net nu stapt CEO Dieter Penninckx op.

'Is het zeker dat FNG zich redt uit deze crisis? Nee. En dat FNG er zich niet uit redt? Ook nee. De komende zes tot twaalf maanden wordt duidelijk of het bedrijf overleeft.' Een bron die FNG goed kent, windt er geen doekjes om. Het moederbedrijf van modemerken als Brantano en CKS gaat door een existentiële crisis. De schuldenberg van liefst 400 miljoen euro is een molensteen geworden, nu de winst keldert door de coronacrisis.

Twee gebeurtenissen schrikten beleggers de voorbije dagen op. Zondag meldde FNG dat Dieter Penninckx niet langer CEO is. Hij kampt met gezondheidsproblemen. Operationeel directeur Manu Bracke volgt hem op. Beide ondernemers richtten FNG in 2003 samen op met Penninckx' vrouw Anja Maes, die ook na het vertrek van haar man creatief directeur blijft. Met z'n drieën hebben ze nog steeds 44 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf in handen.

Onder impuls van de raad van bestuur zijn de plannen voor nieuwe overnames afgezwakt. Het gaat om voortschrijdend inzicht. Bron bij FNG

Maandag kondigde FNG aan dat het zijn obligatiehouders niet kan terugbetalen. Het bedrijf roept hen op 19 mei samen en hoopt meer financiële ademruimte te krijgen. Het gaat om obligaties die uitgegeven zijn in 2012 en 2015.

De modegroep stelt hen voor pas in 2024 in plaats van volgend jaar de hoofdsom van de obligatieleningen terug te betalen. Ze wil ook de eerstvolgende rentebetaling op haar schulden - die normaal op 1 juni valt - met een jaar uitstellen. Als de nettoschuld 'op twee testdata' meer dan vier keer groter is dan de brutobedrijfswinst (ebitda), zou de rente op de obligatielening van 2012 van 7,45 naar 8,45 procent stijgen.

Die twee nieuwtjes maakten het FNG-aandeel maandag nog eens 22 procent minder waard. Het aandeel is nu 80 procent goedkoper dan op 1 januari.

'Dat Penninckx nu vertrekt is voor iedereen een verrassing, maar intern had hij eerder al aangegeven te willen vertrekken aan het einde van dit jaar', zegt een bron. 'Zijn gezondheidsproblemen, die al een tijd aanslepen maar niet levensbedreigend zijn, versnellen het proces.'

Penninckx, die maandag niet bereikbaar was voor commentaar, wou vertrekken omdat er een einde is gekomen aan de overnamestrategie die FNG deed uitgroeien van een kleine kinderkledingketen tot een groep die jaarlijks voor 750 miljoen euro schoenen en kleding verkoopt via zijn eigen winkels in België, Nederland en Scandinavië en daarbuiten via onafhankelijke winkels. 'Na de overname van het Scandinavische Ellos vorige zomer rijpte het idee dat het voorlopig gedaan is met grote overnames.'

Schermvullende weergave Manu Bracke, Anja Maes en Dieter Penninckx richtten FNG in 2003 op. ©Diego Franssens

Ook voorzitter Roald Borré zegt dat het vertrek van Penninckx er mee komt omdat een tijdperk eindigt. 'Hij is de man achter de overnames, maar die zijn in deze tijd niet aan de orde.' Een operationeel leider zoals Manu Bracke is nu meer gepast, in tandem met de nieuwe financieel directeur Natasja Van Bael.

Dat FNG zijn overnamestrategie plots overboord gooit, roept vragen op. Tot voor kort had FNG nog grote Europese ambities. Naast Scandinavië stonden ook de veel grotere landen Spanje, Duitsland en Frankrijk op het verlanglijstje. In Spanje en Duitsland opende FNG zelfs testwinkels. En Penninckx zei vorige zomer dat het zijn doel is 1 miljard euro omzet te boeken. 'Onder impuls van de raad van bestuur zijn die plannen voor nieuwe overnames afgezwakt', klinkt het nu. 'Het gaat om voortschrijdend inzicht.'

Het is een feit dat FNG andere katten te geselen heeft. Door de coronacrisis keldert de winst. Daardoor stijgt de schuldratio, de verhouding tussen de winst en de schulden. Als de schuldratio te fors stijgt, wankelt het bedrijf en dreigen de banken het voor het zeggen te krijgen. De schuldenberg was voor de coronacrisis vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda).

Dat er winkels sluiten, is bijna zeker. In Nederland sluit FNG momenteel 50 winkels. 'FNG was al bezig met gelijkaardige plannen voor België', zegt een bron. 'Winkels die oorspronkelijk nog enkele jaren zouden openblijven sluiten waarschijnlijk vroeger omdat ze sneller verlieslatend worden. Door corona en de recessie zal de omzet in alle Belgische kledingwinkels dalen.'

Allicht zijn nog grotere maatregelen nodig. Het beurshuis ING zegt dat een kapitaalverhoging onafwendbaar is. FNG is ermee bezig en probeert investeerders warm te maken.