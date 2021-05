Koopjesjacht levert Colruyt 27 fitnesszalen op

De supermarktgroep Colruyt - bekend om haar lage prijzen - gaat zelf op koopjesjacht. Het koopt de door corona fel verzwakte fitnessketen JIMS. 'De overname is eerder gedreven door de omstandigheden dan door strategische overwegingen', analyseren waarnemers.

Wat gaat Colruyt doen met fitnesszalen? Die vraag stellen aandeelhouders van het beursgenoteerde familiebedrijf zich wellicht, nu de winkelgroep de 27 fitnesszalen van de keten JIMS overneemt.

De essentie Colruyt verrast door de fitnessketen JIMS over te nemen.

JIMS kreeg zware klappen door het coronavirus.

Colruyt is daarentegen een winnaar van de coronacrisis en is financieel sterk genoeg om overnames te doen.

Het blijft onduidelijk hoe Colruyt JIMS zal integreren in zijn bedrijfsstrategie.

De vraag rijst of Colruyt het zelf al weet. Het bedrijf laat niet in zijn kaarten kijken. De uitleg is erg summier en weinig concreet. De rode draad tussen de winkels en de fitnesszalen is dat ze hun klanten helpen gezond te leven. Maar of JIMS de Colruyt-groep bedrijfskundig zal versterken, blijft de vraag.

Uitgekiend

'Deze overname is waarschijnlijk eerder een opportuniteit dan het gevolg van een uitgekiend strategisch plan', zegt beursanalist Hans D'Haese (ING). Ook uit de communicatie van Colruyt valt af te leiden dat de groep niet doelbewust op zoek was naar een overname in de fitness-sector. 'We werden op een gegeven ogenblik geïnformeerd over deze opportuniteit en hebben daarop ingespeeld', zegt een woordvoerder.

Feit is dat JIMS door corona fel verzwakt was en dringend op zoek was naar kapitaal, dat het vond bij het sterk gefinancierde Colruyt. Dat had in maart 2020 een eigen vermogen van 2,4 miljard euro.

Die spaarpot is sindsdien waarschijnlijk alleen maar groter geworden, want het supermarktenbedrijf vaart financieel wel bij de coronacrisis. De omzet steeg in de jaarhelft die in september eindigde met 5,7 procent en de winst steeg zelfs met een kwart.

Ergste moet nog komen

Bij JIMS was de situatie omgekeerd. Er zijn geen financiële cijfers bekend, maar het is duidelijk dat de fitnessketen het voorbije jaar niet bloeide, maar bloedde. De helft van de tijd waren de fitnesszalen dicht door de lockdowns. Toen ex-eigenaar Francis Ottevaere in juni 2020 na drie maanden sluiting zei dat het een verloren jaar was, wist hij niet dat het ergste nog moest komen. In oktober gingen de zalen opnieuw dicht voor zeven maanden and counting.

We werden op een gegeven ogenblik geïnformeerd over deze opportuniteit en hebben daarop ingespeeld. Woordvoerder Colruyt

Door die moeilijke situatie is het onwaarschijnlijk dat Colruyt veel heeft moeten betalen voor JIMS. De overnameprijs maakt het bedrijf niet bekend. Het is niet de eerste keer dat Colruyt een bedrijf in moeilijkheden overneemt voor een prijsje en er dan iets probeert van te maken.

Twee jaar geleden nam Colruyt de fietsenwinkelketen Fiets! over. Het bedrijf was verlieslatend, had veel schulden en een negatief eigen vermogen. Colruyt pompte 10 miljoen in het bedrijf en herdoopte het tot Bike Republic. Nu wil het nieuwe winkels openen en van het concept alsnog een succes maken.

Energie

Ook de succesvolle energietak van de groep uit Halle heeft zijn oorsprong in de overname van een bedrijf in moeilijkheden. Indertijd wierp Colruyt het windpark Belwind een reddingsboei toe na het faillissement van diens moederbedrijf. Enkele jaren later kocht Colruyt in Ierland het noodlijdende windpark Oriel en in Duitsland lijfde het voordelig Arcadis Ost in. Met succes.

Met JIMS wil Colruyt ongetwijfeld ook bewijzen dat één plus één drie is. Waarnemers tasten in het duister over hoe, maar zien wel degelijk mogelijkheden. 'Misschien krijg je binnenkort een korting bij JIMS als je je meldt met Colruyts klantenkaart Xtra', zegt beursanalist Fernand de Boer (Degroof Petercam).

D'Haese van ING kijkt in dezelfde richting. 'Colruyt kan zijn gezonde voedingsproducten via marketing verbinden met de fitnesscentra. Daarnaast wordt ook al jaren de analyse gemaakt dat supermarkten kleiner worden als e-commerce verder doorbreekt. Dat is een uitdaging voor Colruyt, dat eigenaar is van het vastgoed van het gros van de Colruyt-winkels. Komt daar ruimte vrij, dan kan Colruyt die benutten door er fitnesscentra in onder te brengen.'

Misschien blijkt de overname van JIMS door Colruyt wel een voorbode voor wat wereldwijd zal gebeuren wanneer het coronavirus straks zijn greep lost.

Ook als JIMS Colruyt weinig oplevert, hoeft dat geen ramp te zijn. 'JIMS is qua omzet marginaal voor Colruyt ', zegt D'Haese. Colruyt boekt net geen 10 miljard euro omzet, terwijl JIMS in 2019 aan 17 miljoen euro raakte. 'Bovendien kan Colruyt JIMS ook weer verkopen als het opnieuw op de rails staat. Wie weet zelfs met een meerwaarde', zegt een waarnemer.

Het valt niet uit te sluiten dat Colruyt binnenkort nog overnames aankondigt. Vorige week kondigde het nog de overname aan van de Waalse rusthuizencateraar Culinoa . Ook daarover bleef de groep vaag, ook wat het financiële aspect betreft. Maar ook Culinoa is actief in een sector die het niet makkelijk heeft door het coronavirus. Heel wat kamers in woon-zorgcentra staan leeg.