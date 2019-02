Koper Blokker krijgt er geld bovenop

Blokker Holding, ook sterk aanwezig in Belgiƫ, wordt volop ontmanteld om de verliezen te stelpen en de Blokker-winkels, waarmee het allemaal begon, te redden. Het familiebedrijf stootte al de ketens Leen Bakker, Intertoys en Xenos af. Vorige maand raakte bekend dat Blokker een koper vond voor de speelgoedwinkels Maxi Toys . Die komen in Portugese handen.

Dozijn

Voor de formules Marskramer en Big Bazar wordt nog een koper gezocht, net als voor het al fel afgeslankte Blokker zelf. Volgens De Telegraaf is de holding voor Blokker in gesprek met twaalf gegadigden, allemaal private-equitypartijen. Het gaat onder meer de Duitse investeringsmaatschappij Aurelius of Nimbus en H2 uit Nederland. Grote, internationale namen zijn er niet bij.

Volgens Blokker Holding heeft 'meer dan de helft van de twaalf mogelijke kopers een niet-bindend bod ingediend of heeft er een in voorbereiding'. De holding bevestigt ook dat de familie bereid is de koper 'een substantieel bedrag' te betalen. Ze zegt niet hoeveel, maar noemt de 250 miljoen euro die De Telegraaf vermeldt 'fors te hoog'. Het is onduidelijk welke invloed die betaling heeft op de verkoopprijs.