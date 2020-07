Kopers snuffelen aan Brantano-moeder FNG

De komende dagen worden cruciaal voor de redding van de Mechelse modegroep.

De modegroep FNG voert met enkele partijen gesprekken die kunnen uitmonden in een verkoop van bepaalde onderdelen. Dat zegt een goedgeplaatste bron aan De Tijd. De hoop is maandag te landen, al is het met een voorlopig akkoord.

Meerdere partijen cirkelen rond het dossier, zowel industriële als financiële spelers. Sommige zijn naar de raad van toezicht gestapt om hun interesse voor (een deel van) FNG kenbaar te maken.

Verschillende scenario’s liggen op tafel. Het radicaalste is een verkoop van de Scandinavische keten Ellos, waar FNG vorig jaar de hand op legde. Met die verkoop zou FNG meteen cash binnenkrijgen, maar ook - en allicht tegen ongunstiger voorwaarden dan bij de instap - zijn meest winstgevende entiteit kwijt zijn. Nordic Capital, het investeringsfonds dat Ellos aan FNG verkocht, bezit bijna 10 procent van de Belgische modegroep boven de ketens Brantano, Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter.

Of het de komende dagen daadwerkelijk tot een deal komt, is bijzonder onzeker. Een structurele oplossing lijkt onmogelijk. Volgens een betrokkene kan het dossier nog alle kanten uit. ‘Er zijn tegenstrijdige belangen, er is veel tijdsdruk en het gaat om veel geld. Typisch een herstructureringsdossier.’

De vraag is of FNG wel gebaat is bij een snelle deal. De groep zit in de hoek waar de klappen vallen en zal niet bij eender welke deal haar voorwaarden kunnen opleggen. Er moet evenwel snel geld binnenstromen, want de komende weken worden de wintercollecties besteld. Gezien de situatie van FNG zullen die onmiddellijk betaald moeten worden.

Bovendien moeten de banken bereid zijn hun duit in het zakje te doen. Samen hebben die bijna 260 miljoen euro te goed van FNG. Als ze een geste doen, zal dat enkel met spijkerharde garanties zijn.