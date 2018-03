Koud weer doet H&M pijn

De winst van de Zweedse kledingketen H&M, de op één na grootste ter wereld, viel in het eerste kwartaal met 61 procent terug. Het aandeel staat op het laagste peil in dertien jaar.

H&M blijft in moeilijke papieren. De duik die het aandeel inzette na zijn piek in 2014 gaat met een nieuw slecht kwartaalrapport onverminderd verder. Dinsdag donderde het aandeel op de beurs van Stockholm 5 procent lager tot 120,94 Zweedse Kronen. Dat is het laagste peil sinds 2005.

De Zweedse kledingreus moest een daling van de winst met 61 procent tot 1,3 miljard kronen (130 miljoen euro) opbiechten. Daarmee was het jaarbegin voor het bedrijf nog slechter dan het zelf had voorspeld.

Volgens H&M speelt vooral het weer het bedrijf parten. Januari was onverwacht warm in Europa, terwijl februari ongewoon koud was. Dat dwong het bedrijf om stevige kortingen door te voeren, wat woog op de winst. Daardoor zit H&M ook met een enorme voorraad aan onverkochte kledij. Die stock groeide met 7 procent aan tot een waarde van meer dan 3 miljard euro.

'De hoge kortingen en het ongewoon koude weer hadden een negatieve impact op de omzet van de lentecollectie', zei H&M-CEO Karl-Johan Persson bij de voorstelling van de cijfers.

'We kijken naar de lange termijn. Samen met onze ervaring en onze kennis moet dat ons in staat stellen om door een moeilijke periode als deze te navigeren en ons weer naar gezonde groei in omzet en winst te leiden.'