Kringwinkels spinnen goed garen bij coronacrisis

De Vlaamse kringwinkels kregen vorig jaar 6,5 miljoen klanten over de vloer en draaiden een recordomzet. Ook 2020 wordt goed. Met dank aan corona. 'Bij de heropening van de scholen gingen onze tweedehands boekentassen en kledij heel vlot de deur uit.'

'Cijfers voor 2020 hebben we nog niet, maar ook dit jaar zit onze verkoop goed', zegt directeur Eva Verraes van de koepelvereniging Herwin die de Vlaamse kringwinkels vertegenwoordigt. 'Echt verwonderlijk is dat niet. Met onze lage prijzen zitten we in hetzelfde segment als de Actions en de Primarks van deze wereld. Die doen het goed. Door de coronacrisis hebben meer mensen het budgettair moeilijk. Dat zagen we onlangs bij de heropstart van het schooljaar, toen de tweedehands boekentassen, schoolgerief en kinderkledij massaal de deur uitgingen'

Maar het succes van de kringwinkels heeft nog een andere reden. 'We zien een groeiende groep jonge mensen die kiezen voor duurzaamheid, socialer en ecologischer gaan denken en daarom tweedehands spullen kopen. Dat onze winkels professioneler zijn gaan werken, helpt daarbij.'

Stroom van goederen

De 162 kringwinkels kregen na de lockdown in mei een stroom van goederen binnen. Veel mensen maakten van de lockdown gebruik om hun zolder leeg te maken of gingen met de grove borstel door hun kleerkast. De eerste vier dagen kregen de kringwinkels maar liefst 920 ton goederen binnen.

Verraes: 'Mensen stonden aan de schuiven om hun spullen in te leveren. In Antwerpen werd op een bepaald moment gevraagd geen oude spullen meer binnen te brengen. Die instroom is intussen genormaliseerd. We zien nu dat de mensen minder langskomen, maar wel meer kopen. Vooral huisraad en decoratiespullen zijn in. Het goede aan de lockdown is dat de schroom om naar de kringwinkel te gaan bij veel mensen is weggevallen'.

Te weinig handen

Door de massale toevloed van tweedehands spullen kampten de kringwinkels op een bepaald moment met een tekort aan opslagruimte. Het tekort aan personeel om spullen te verwerken en te herstellen blijft een probleem. 'We hebben handen tekort', zegt Verraes. 'We zouden gerust 2.000 mensen extra kunnen gebruiken om alles te kunnen bolwerken.' Aanwervingen voor de kringwinkels hangen af van de Vlaamse overheid. Het gaat om gesubsidieerde jobs voor hoofdzakelijk laaggeschoolde mensen die om een of andere reden buiten het reguliere arbeidscircuit zijn gevallen. Momenteel stellen de kringwinkels meer dan 5.800 mensen tewerk, onder wie zowat 900 mensen die de shops runnen en de mensen begeleiden.

Volgens Verraes hebben de kringwinkels nog een enorm potentieel om te groeien. 'Veel vragen van onder meer intercommunales en gemeentes die inzetten op hergebruik, kunnen we door personeelsgebrek vaak niet invullen. We zien ook dat bedrijven de weg naar de kringwinkel hebben gevonden nu duurzaamheid en de circulaire economie steeds belangrijk worden. Voor een bank haalden we recentelijk alle spullen op in de kantoren die werden gesloten en ook textielbedrijven kijken naar ons om overstocks bij ons te brengen, eerder dan ze te vernietigen.'

Elektrotoestellen

Ook in de event- en de beurzensector, die nu platligt, de bouw- en de textielsector liggen volgens Verraes nog veel mogelijkheden. In Vilvoorde beschikt de kringwinkelketen over een herstelplaats voor elektrotoestellen, in Gent focust men op fietsherstel.

Uit een nieuwe studie van het Steunpunt Circulaire Economie blijkt dat de Vlaming via formele (kringwinkels) en informele kanalen (zoals het doneren van spullen aan vrienden en familie) jaarlijks 33,8 kg spullen hergebruikt.

Uit een onderzoek van die De Kringwinkel vorig jaar - samen met Troc.com, 2dehands en Cash Converters - uitvoerde, blijkt dat vooral jongeren vaak tweedehands kopen. 45,2 procent van de min 34-jarigen schafte zich vorig jaar iets tweedehands aan. Voor de 55-plussers lag dat percentage op 31,6 procent. Voor 77 procent van de kopers is het economische aspect de belangrijkste reden om tweedehands te kopen. Bijna vier op de tien mensen kopen tweedehands omdat het goed is voor het milieu.

6,5 miljoen klanten Kringwinkelen wordt elk jaar populairder. Vorig jaar werden in de 162 Vlaamse kringwinkels net geen 36.500 ton goederen verkocht. Dat is een stijging van 54 procent in vergelijking met tien jaar geleden. Er kwamen 6,5 miljoen klanten over de vloer, een record. Ze kochten elk gemiddeld 5,5 kg spullen, goed voor een recordomzet van 61 miljoen euro (+9,7%). De meest verkochte goederen (in omzet) waren textiel (37%), huisraad (20%), boeken, muziek en multimedia (8%), vrije tijd (8%), elektrische en elektronische apparaten (5%), witgoed (2%) en fietsen (2%).