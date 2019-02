Kris Peeters gelast onderzoek naar stunt Albert Heijn

De supermarktketen Albert Heijn werkte zich dinsdag in het nieuws met een opvallende nieuwe prijzenslag in ons land: twee producten gratis bij de aankoop van één product. De aankondiging staat in de reclamefolder voor deze week onder de kop 'De scherpste acties ooit in Vlaanderen'. Het gaat om een primeur voor de Belgische markt.



Eerder woensdag bleek al dat de actie Buurtsuper.be, de afdeling voor zelfstandige supermarkten van de werkgeversorganisatie Unizo, in het verkeerde keelgat schiet. Op haar website noemt de organisatie zich 'zeer verontrust'. Ze vraagt de Economische Inspectie van de federale overheidsdienst Economie om uit te zoeken of Albert Heijn niet verkoopt met verlies. Dat is wettelijk verboden. Het verbod moet waarborgen dat concurrentie tussen handelaars op een correcte manier verloopt.