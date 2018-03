Kris Van Assche na elf jaar weg bij Dior

De Belgische ontwerper Kris Van Assche vertrekt na elf jaar bij Dior Homme. Zijn opvolger wordt Kim Jones van Louis Vuitton.

Dat meldt de gespecialiseerde website Business of Fashion.

CEO Pietro Beccari (Christian Dior Couture) bedankte Van Assche in een mededeling 'voor zijn bijdrage aan de ongelofelijke groei van Dior Homme door de creatie van een elegant en eigentijds silhouette voor mannen.'

Van Assche dankte op zijn beurt Bernard Arnault, oprichter van moedergroep LVMH, Sidney Toledano, de vroegere CEO van Dior die eind vorig jaar vervangen werd door Pietro Beccari, en voormalig voorzitter Serge Brunswich, intussen aan de slag bij Fendi. 'Na elf jaar bij Dior Homme, en met mijn geest en hart vervuld van ervaringen, verlaat ik dit mooie huis om nieuwe uitdagingen na te jagen', zei Van Assche.

Harmonieuze clash

Van Assche volgde bij Dior Homme zijn vroegere baas op, de legendarische Hedi Slimane. Slimane is de ontwerper die het mannenmodebeeld op zijn kop zette met de introductie van superstrakke pakken.

Schermvullende weergave Kim Jones, hier geflankeerd door modellen Kate Moss en Naomi Campbell, komt over van Louis Vuitton om Dior Homme te leiden. ©Photo News

Van Assche werkte jaren als assistent van Slimane: eerst bij Yves Saint Laurent (Rive Gauche), later bij Dior. In 2004 ging Van Assche zelf weg om zijn eigen, gelijknamige label op te starten. In 2007 keerde hij terug om Slimane op te volgen als creatief directeur.

Over die delicate opdracht zei Van Assche zelf vorig jaar in Sabato, de zaterdagbijlage van De Tijd: 'Ik moest de hype rond Dior Homme laten voortduren én evolueren. Dat is moeilijker dan een hype creëren.'

Van Assche wist toch meer dan tien jaar lang zijn stempel te drukken met minimalistische luxe in onopvallende tinten, zijn oog voor detail en subtiele sportieve invloeden. 'Een harmonieuze clash', zo omschreef hij zelf zijn stijl.

In het gesprek met Sabato gaf hij zelf al aan hoe ingrijpend zijn job de afgelopen jaren veranderde. 'Toen ik hier aankwam, was Dior Homme een gehypet nichemerk, nu zijn we echt de mannendivisie van een luxehuis.'

Personeelswissel

Hij verwees ook naar de personeelswissels aan de top van LVMH, de grootste luxegroep ter wereld. 'Ik heb soms bijna het gevoel voor een nieuw huis te werken.' Voormalig CEO Sidney Toledano is intussen voorzitter geworden van alle modemerken binnen LVMH. Voormalig voorzitter Serge Brunschwig zit bij Fendi, Pietro Beccari staat vandaag zowel aan het hoofd van de mannen- als de vrouwenlijn van Dior.

De mannenmode is de afgelopen jaren extraverter geworden, met uitbundige kleuren en prints. De invloed van sportswear is niet langer subtiel maar expliciet. Kim Jones, de opvolger van Van Assche die overkomt van Louis Vuitton, trok bij het oude luxehuis het hippe skatemark Supreme aan voor een samenwerking. Mogelijk ziet Beccari in hem het profiel om ook Dior Homme op te frissen.

De cijfers van Dior Homme zijn onbekend, al werd Van Assche in het verleden 'aanzienlijke omzetgroei' toegeschreven. Christian Dior Couture draaide vorig jaar 43,7 miljard omzet (35,57 miljard euro), een toename van 11 procent.