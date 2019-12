Kruidvat opent 14 nieuwe Belgische winkels

Al jaren groeit Kruidvat in België in een gestaag tempo.

De Nederlandse winkelketen Kruidvat opent nieuwe winkels in België. Al jaren stijgt de verkoop.

Kruidvat breidt zijn Belgische winkelpark opnieuw uit. Deze maand openen vier nieuwe winkels de deuren. In de voorbije maanden gingen al vier andere nieuwe winkels open. 'Ook het komende jaar verwachten we een tiental nieuwe winkels in België te realiseren', zegt Bert Verhoef, de directeur van Kruidvat België, in een persbericht.

9,9 miljoen Winst Netto boekte Kruidvat België vorig jaar 9,9 miljoen euro winst. Dat is amper meer dan in 2017. De concurrentie is dan ook groot.

Al jaren geven Belgen almaar meer uit bij Kruidvat. De verkoop van hygiëne- en voedingsproducten zoals zeep, snoep, en luiers groeit de laatste jaren telkens met om en bij 5 procent.

Walen

Dat komt door de groei van de verkoop in de oude winkels. Zeker Walen geven meer uit bij Kruidvat, blijkt uit het jaarverslag over 2018. Maar ook de opening van nieuwe winkels drijft de omzet op. In 2018 had Kruidvat 252 winkels. Op dit moment zijn dat er 269.

Vorig jaar boekte Kruidvat 484,7 miljoen euro omzet, of 3,7 procent meer dan in 2017. Daar bleef netto 9,9 miljoen euro over.