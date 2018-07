Kruidvat wordt populairder bij Belgen

De Nederlandse drogisterijketen Kruidvat is aan een gestage opmars bezig in België. Dat vormt een extra uitdaging voor Delhaize, Colruyt en Carrefour.

Kruidvat heeft in 2017 voor 443 miljoen euro producten zoals zeep, shampoo, maandverband, zonnecrème en snoepgoed verkocht. Dat is 4,7 procent meer dan in het jaar voordien. 'Er waren meer klanten en de gemiddelde besteding per klant steeg', zegt Kruidvat België in zijn jaarverslag.

De keten is al een tijdje bezig aan een opmars in België. In 2016 dikte de verkoop aan met 5 procent.

De omzet neemt ook toe doordat Kruidvat aan een gestaag tempo nieuwe winkels opent in ons land. Vorig jaar deden 18 winkels de deuren open. In 2016 gingen 15 winkels open. In totaal heeft Kruidvat België nu 252 verkooppunten.

Action

De Nederlandse keten wint klanten door zich in de markt te zetten als een goedkope keten, onder andere door geregeld uit te pakken met stevige promoties. Dat recept wordt ook met succes toegepast door zijn Nederlandse concurrent Action, dat in sneltreinvaart groeit.

Beide ketens worden een steeds grotere uitdaging voor gevestigde supermarkten zoals Delhaize , Carrefour en Colruyt . Die zagen hun winst in de afgelopen jaren dalen door de verhoogde concurrentie. Ook Aldi en Lidl voeren de druk al jaren op.