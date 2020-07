Kurkspecialist Santana failliet verklaard

Santana werd in 1987 opgericht door het echtpaar Jean en Jo Claeys. Die verkochten tien jaar geleden het bedrijf grotendeels aan Paul De Fraeye, Tom Van Cauwenberghe en Stefan Moriau, drie ondernemers met ervaring in de vloerbekledingssector. Die wilden Santana versneld doen groeien, via zowel productdifferentiatie als extra winkels.

Het leek aanvankelijk de goede weg uit te gaan. Vanaf midden 2011 werd de hele collectie herbekeken om het imago van kurkvloeren op te waarderen. De winkels werden - grotendeels via bankleningen - vernieuwd. En voor een grootschalige marketingcampagne haalde Santana geld op bij het durffonds Ark Angels Activation Fund (AAA-Fund) en twee businessangels. In 2014 lag de omzet rond 9 miljoen euro, één miljoen meer dan bij de overname. De keten heeft tien toonzalen en is voornamelijk in Vlaanderen aanwezig. Recente omzet- en winstcijfers zijn niet onmiddellijk te vinden.

Santana kende zijn hoogtepunt evenwel voor die overname. In 2007 telde het 14 winkels in Vlaanderen en Wallonië. Tv-programma's over renovatie zoals 'The Block' stuwden de omzet omhoog naar 12 miljoen euro. Tot in 2008 de crisis roet in het eten gooide. De omzet viel in 2010 terug naar 8 miljoen euro en de keten ging fors in het rood. Jean Claeys besliste toen partners aan boord te halen.