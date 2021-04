'Kwart voedingsbedrijven heeft financiële problemen'

Corona had vorig jaar een beperkte impact op de omzet van de Belgische voedingssector, behalve voor bedrijven die leveren aan de horeca, het toerisme of de eventsector. 'Een kwart heeft ernstige financiële problemen.'

Met 700 bedrijven, 95.000 werknemers en een jaaromzet van 55 miljard euro is de Belgische voedingsindustrie een van de sterkhouders van de Belgische economie. Maar ook zij ontsnapt niet aan de impact van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van de sectorfederatie Fevia.

'De daling van de globale omzet met 1,7 procent tot 54,4 miljard euro viel op zich nog mee', erkent Fevia-econome Carole Dembour. 'Maar je mag niet vergeten dat achter die totaalcijfers veel bedrijven zitten die heel hard getroffen worden en waar de omzet met meer dan 50 procent is gedaald. Ook de terugval van de export - al jaren de groeimotor van de industrie - met net geen 2 procent had een negatieve impact.'

De omzetcijfers van de voedingsindustrie lieten vorig jaar grote verschillen zien. In het eerste kwartaal steeg de omzet nog met 6,7 procent, maar in het tweede kwartaal kende de sector een scherpe daling met 9,3 procent. 'Dat is vergelijkbaar met de daling na de crisis in 2008', aldus Dembour. 'Ook over de laatste drie kwartalen zagen we een omzetdaling van 4,3 procent.'

Fevia schat dat door de pandemie en de twee lockdowns momenteel een kwart van de voedingsbedrijven in ernstige financiële moeilijkheden verkeert. Dembour: 'Dat zijn dan vooral bedrijven die leveren aan de horeca, de eventsector, taksvrije winkels, de luchtvaart, scholen en bedrijven. Begin september lag dat percentage nog op 18 procent. In 2019, een recordjaar, was er amper sprake van bedrijven met zware financiële problemen.'

Van horeca naar retail

'Hoe langer de lockdown duurt, hoe moeilijker die bedrijven het natuurlijk krijgen', zegt Fevia-CEO Bart Buysse. 'We hopen dan ook dat de horeca op 1 mei de deuren kan openen, want de leveranciers aan die sector worden zwaar getroffen. Drankenproducenten zagen hun productie vorig jaar met meer dan 18 procent dalen. In de praktijk blijkt dat het voor veel bedrijven helemaal niet evident is om van horeca naar retail te switchen.

Volgens Fevia leveren de Belgische voedingsbedrijven maandelijks voor ongeveer 320 miljoen euro aan de horeca. Maar die moest in 2020 voor de meer dan de helft van het jaar sluiten.

Brexit

De impact van de brexit blijft volgens Buysse momenteel beperkt ondanks de toename van de formaliteiten en de controles. 'De helft van de bedrijven voelt amper negatieve gevolgen. Een derde ziet zijn omzet licht dalen en een op de tien meldt een scherpe daling. Maar we zijn nog maar 100 dagen ver. In oktober komen er gezondheidscertificaten voor bepaalde producten en vanaf 2022 worden de grenscontroles strenger. We moeten nog een tot anderhalf jaar wachten voor we de echte impact kunnen inschatten.'

Het aantal werkgevers in de sector bleef vorig jaar stabiel en ook de werkgelegenheid bleef op peil, met dank aan de liquiditeitssteun van de overheid en het moratorium op faillissementen. Op jaarbasis steeg het aantal arbeidsplaatsen zelfs met 1,1 procent tot 95.670 banen. De bedrijven namen wel massaal hun toevlucht tot tijdelijke werkloosheid. In het tweede kwartaal maakte meer dan 60 procent daar gebruik van, in het vierde ruim de helft. 'Op de piek van de crisis ging het om ongeveer 30 procent van het personeel en 10 procent van de gewerkte dagen', zegt Dembour.

Een belangrijk probleem blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Buysse: 'We vinden de mensen niet die we nodig hebben. Twee derde van de vacatures zijn knelpuntberoepen geworden: bakkers, slagers, productieoperatoren, technische lijnoperatoren, elektromechanici. Dat is prioriteit nummer één.'