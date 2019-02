La Lorraine koopt eclairs Chez Claire

Nadat ze in 2015 de wassalonketen Wasbar verkochten aan Top Brands (onder meer Pizza Hut), slaat het ondernemende koppel Henau-Vandenbogaerde opnieuw een slag. Ze verkopen na amper een jaar het winkelconcept van Chez Claire, de luxeboetieks waar alles rond eclairs draait, aan de familiale bakkerijketen La Lorraine, onder meer bekend van de broodjeszaken Panos en de bakkerijproducten in de supermarkt.

Chez Claire telt twee winkels, in Antwerpen en in Gent. Er loopt ook een experiment met een pop-upwinkel op de luchthaven van Zaventem.

'Gigantische doorstart'

Henau en Vandenbogaerde zijn verheugd dat het merk 'een gigantische doorstart krijgt' en in Belgische handen blijft. Ze hopen dat La Lorraine hun idee ingang kan doen vinden. 'Het merk staat er, de 'proof of concept' is geleverd. Onze job zit erop.'