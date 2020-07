Laatste obligatiehouders geven FNG betaaluitstel

De redding van FNG is een stapje dichterbij nu alle obligatiehouders het bedrijf tot eind dit jaar uitstel van betaling verlenen. Zo spaart het tijdelijk 4,4 miljoen euro. Toch blijft het onzeker of FNG het redt.

Tot eind dit jaar moet FNG geen interest en hoofdsom betalen aan een groep obligatiehouders die in totaal voor 45 miljoen euro obligaties kocht, meldt een woordvoerder. De obligaties vervallen in juli 2023.

Drie weken geleden kreeg FNG van hen nog het deksel op de neus. Er kwamen te weinig investeerders opdagen om geldig te stemmen. Daarop stelde het bedrijf boven de modemerken Brantano en CKS een bemiddelaar aan die de situatie ontmijnde.

734 miljoen Schulden Door grote overnames torst het verlieslatende bedrijf 734 miljoen euro schulden.

Eerder slaagde FNG erin drie andere groepen te overtuigen om betalingsuitstel te verlenen. Zij zijn goed voor in totaal 30 miljoen euro aan obligaties, die in 2021 en 2023 vervallen. Aan hen moet FNG tot eind dit jaar geen rente uitbetalen.

Volgens onze informatie kan FNG door de maatregel 4,4 miljoen euro in kas houden. Het bedrijf wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat.

Overlevingsplan

Dat FNG van zijn obligatiehouders uitstel van betaling krijgt, is een overwinning voor het bedrijf. De modegroep zit in zware moeilijkheden en werkt aan een overlevingsplan. Sinds vorig jaar maakt het bedrijf verlies. Ook 2020 belooft een rampjaar te worden, want twee maanden lang waren de winkels dicht door het coronavirus.

Een faillissement is niet ondenkbaar, want de kans bestaat dat het bedrijf te weinig geld heeft om de kleding te betalen die dit najaar in de rekken moet hangen. FNG heeft de volledige najaarscollectie al besteld en heeft naar eigen zeggen de toezegging dat minstens 15 procent daadwerkelijk geleverd wordt. De eerste leveringen kwamen vorige en deze week binnen.

Schulden betalen

Bovendien moet FNG schulden afbetalen. Door grote overnames torst het bedrijf 734 miljoen euro schulden. Hoeveel schulden het bedrijf op korte termijn exact moet afbetalen, is niet duidelijk. Maar het gaat om minstens 20 miljoen euro. Die schulden vervallen over twee weken.

260 miljoen Schulden Bij de banken heeft FNG 260 miljoen euro schulden uitstaan. Minstens 20 miljoen daarvan moet in principe eind deze maand worden afgelost.

Bovendien hangen er nog andere donkere wolken boven het bedrijf. De vorige directie - onder leiding van oprichters Dieter Penninckx, Manu Bracke en Anja Maes - zette in Azië, Luxemburg en Zwitserland financiële constructies op waarvan niemand door de bos de bomen nog ziet. Mogelijk ziet het bedrijf niets van 94 miljoen euro aan verwachte inkomsten.

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd huurt FNG onafhankelijke onderzoekers in om na te gaan hoe de schimmige deals in elkaar zitten. Een eerder onderzoek bracht te weinig opheldering. Daar vraagt de beurswaakhond FSMA al bijna een jaar om, maar FNG kon nog steeds geen klaarheid geven. Daarom is het beursaandeel al weken geschorst.

Banken

Tegen die achtergrond werkt tijdelijk CEO Paul Lembrechts aan een reddingsplan. Uitstel van betaling van de obligatiehouders is een van de onderdelen van het reddingsplan waar op inzet belangrijke pistes. Daarnaast probeert hij ook de banken te overtuigen uitstel van betaling te verlenen voor de 260 miljoen euro schulden die FNG er heeft. Hij vraagt ook een deel van die schulden kwijt te schelden.

Er liggen nog meer opties op tafel. Het bedrijf overweegt onderdelen - modemerken, winkels,... - te verkopen. Ook een kapitaalverhoging ligt op tafel. Daarbij zouden huidige of nieuwe investeerders geld op tafel leggen.