Lastenknip e-commerce haalt Zalando & co. niet naar België

De gerichte lastenverlaging voor de e-commerce zal misschien banen opleveren, maar is geen gamechanger in de strijd om grote spelers als de Duitse e-commercegigant Zalando naar ons land te trekken.

Een lastenverlaging voor nachtwerk in de e-commerce is een van de opvallendste maatregelen uit het begrotingsakkoord dat de regering-Michel in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft gesloten. Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is de hervorming een reactie op de beslissing van Zalando om een nieuw distributiecentrum niet in ons land te vestigen. Het bedrijf kiest wellicht voor Nederland.

De regering-Michel wil nachtwerk voor bedrijven die bezig zijn met e-commerce goedkoper maken en daarvoor wordt een bestaande lastenverlaging uitgebreid. Nu is er al een loonkostenkorting voor alle bedrijven die werken tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. Voor bedrijven die met e-commerce bezig zijn, geldt die korting binnenkort vanaf 20 uur 's avonds.

Europa kijkt mee

Al is er een grote maar. De regering moet de maatregel technisch nog uitwerken en het is maar de vraag of dat gaat lukken. Europa ziet gerichte loonkostenverlagingen snel als verboden staatssteun. Het komt er dus op aan de regeling zo te verantwoorden dat de Europese Commissie ermee kan leven. Het verleden wijst uit dat zoiets geen evidentie is.

15% E-commerce De lastenknip voor de e-commerce maakt werken tussen 20 uur en middernacht tot 15 procent goedkoper.

Wat als de hervorming er toch komt? Comeos, de sectorfederatie voor de handel en dus ook de e-commerce, berekende dat de hervorming een loonkostenverlaging van 10 à 15 procent betekent voor de uren tussen 20 uur 's avonds en middernacht.

'Het is een goede maatregel, want nu zijn er nauwelijks bedrijven die tijdens die uren e-commerceactiviteiten uitoefenen. Het is immers veel te duur', zegt Dominique Michel, de topman van Comeos. 'Door de maatregel zullen bedrijven vaker 's avonds werken. Dat kan jobs opleveren.' Door de verwachte creatie van jobs gaat de regering-Michel ervan uit dat de hervorming budgetneutraal is.

Beperkte maatregel

Het valt evenwel te betwijfelen of bedrijven als Zalando of Bol.com, die vooral in Nederland en Duitsland zitten, door de hervorming naar België afzakken. Comeos gelooft van niet. 'Daarvoor is de maatregel te beperkt', meent Michel. 'De loonkosten liggen in Nederland en Duitsland meer dan 10 procent lager dan in ons land. Daar gaat een gerichte loonkostenverandering voor nachtwerk weinig verandering in brengen.'

De loonkosten liggen in Nederland en Duitsland meer dan 10 procent lager dan in ons land. Daar gaat een gerichte loonkostenverandering voor nachtwerk weinig verandering in brengen. Dominique Michel Topman Comeos

Bovendien kunnen Nederlandse en Duitse ondernemingen hun personeel veel flexibeler inzetten. 'De maatregel van de regering is een duwtje in de rug, maar we zijn er nog niet', stelt Michel.

Logistiek

Daarenboven is het niet eens zeker dat bedrijven als Zalando een beroep zullen kunnen doen op de hervorming. Die is gericht op bedrijven die naast met hun gewone activiteiten bezig zijn met e-commerce. Denk aan winkels als IKEA of Vanden Borre die hun producten ook via een webshop verkopen.