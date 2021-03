Le Pain Quotidien sluit ruim helft Belgische vestigingen tijdelijk

De Brusselse bakkerijketen Le Pain Quotidien ziet zich door de coronacrisis genoodzaakt 13 vestingen in ons land alvast tijdelijk te sluiten.

Van de 24 winkelpunten van Le Pain Quotidien in Vlaanderen, Brussel en Wallonië gaan er 13 voor onbepaalde tijd dicht. Het gaat om vestigingen in Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen, Luik, Waterloo, Overijse en Waver.

In een persbericht laat de Brusselse groep weten dat ze er ondanks de coronacrisis en de aanhoudende lockdown 'alles aan gedaan heeft' om alle vestigingen open te houden. Zonder de restaurants en zonder vooruitzicht is de situatie evenwel niet langer houdbaar, klinkt het.

'De keuze voor die specifieke vestigingen is niet willekeurig gebeurd', zegt CEO Annick Van Overstraeten. 'We hebben gekeken naar de winstgevendheid in de afgelopen maanden. Op bepaalde locaties is er meer takeaway dan op andere. Op basis daarvan hebben we beslist. Hoelang die winkels dichtblijven? Geen flauw idee.'

Vaste kosten

Le Pain Quotidien organiseert wel takeaway, maar die afhaalactiviteiten volstaan lang niet. 'We werken samen met Deliveroo en UberEats, maar de marges daarop zijn veel kleiner terwijl de kosten blijven', zegt Van Overstraeten. 'We draaien dan wel omzet, maar de overheid voorziet alleen in tijdelijke werkloosheid en een btw-verlaging. Voor de rest is er bitter weinig steun.'

Om aan deftige bedrijfsvoering te doen, zijn concrete data voor heropening nodig. Annick Van Overstraeten CEO Le Pain Quotidien

Van Overstraeten is niet te spreken over het gebrek aan steunmaatregelen. 'De ontvangen en/of beloofde steun dekt voor onze vestigingen in België amper 1,5 procent van de vaste kosten. Als we diezelfde oefening doen voor de winkels in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland komen we uit op respectievelijk 31,4, 32,8 en 50,5 procent. In die landen blijft ons verlies beperkt, in België niet.'

Perspectief

Ook het gebrek aan 'duidelijk en concreet perspectief voor de horeca' is Van Overstraeten een doorn in het oog. 'In het Verenigd Koninkrijk is er een duidelijke planning voor de geleidelijke heropening van de horeca. In ons land wordt gesproken over 'ten vroegste' 1 mei. Om aan deftige bedrijfsvoering te doen, zijn concrete data nodig.'