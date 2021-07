Lege Delhaize-rekken door overstromingen in Wallonië

Delhaize kampt in het hele land met lege rekken. De supermarktketen heeft sinds de overstromingen in Wallonië onvoldoende trucks en chauffeurs om winkels te bevoorraden. Enkele winkeluitbaters dreigen met een rechtszaak.

'Zowat de helft van mijn fruit-, groente-, zuivel-, vlees- en visrayons is leeg. Er is geen kaas, geen ham. Dat zijn toch basisproducten. Er zijn ook lege rekken in de afdelingen droge voeding en drank, al is het probleem er voorlopig minder prangend.'

Een eigenaar van enkele Delhaize-winkels is gefrustreerd door nieuwe leveringsproblemen bij de supermarktketen. Sinds afgelopen weekend kampen niet alleen hij, maar winkels in het hele land met lege rekken omdat de supermarkten niet alle producten krijgen die ze bestelden.

De harde waarheid is dat het structureel fout zit met de logistiek van Delhaize. Winkeluitbater Delhaize

De logistiek loopt in het honderd door de overstromingen die Wallonië tien dagen geleden troffen, meldt de directie in een mededeling aan de winkeliers. Veertig Delhaize-winkels overstroomden en de nasleep vergt veel werk. 'Getroffen winkels dienen leeggemaakt en heraangevuld', klinkt het. Delhaize moet heel wat trucks naar Wallonië sturen.

Dat is niet evident, want de sommige wegen in de getroffen gebieden zijn vernield. 'De beperkte bereikbaarheid van sommige regio’s maakte dat chauffeurs veel langer onderweg waren en geen geplande tweede of derde rit meer konden uitvoeren. In sommige gevallen moesten ze zelfs gewoon gevuld terugkeren (naar het magazijn, red.).'

Bestellimieten

Het bedrijf slaagt er niet in voldoende truckchauffeurs te vinden om het probleem op te lossen. 'Dagelijks zouden we 900 ritten moeten uitvoeren, terwijl dat er normaal maar 700 zijn', schrijft Delhaize.

Delhaize zegt 'dag en nacht te werken aan een oplossing'. Intussen mogen winkeluitbaters maar een beperkte hoeveelheid producten bestellen. Zo krijgt elke winkel iets en vermijdt Delhaize dat er winkels zijn die helemaal geen producten meer krijgen.

Dagelijks zouden we 900 ritten moeten uitvoeren, terwijl dat er normaal maar 700 zijn. Dieter De Waegeneer Operationeel directeur Delhaize

Hoelang de situatie zal aanhouden, meldt de directie niet. Een woordvoerder kon geen verdere uitleg geven.

Opvallend is dat er bij andere supermarktketens geen problemen zijn. Aldi en Colruyt melden dat alles naar wens verloopt. 'In het weekend van 17 juli hebben we een tandje moeten bijsteken, maar dat is vlot verlopen', zegt een Colruyt-woordvoerder.

Al zeven jaar problemen

De oorzaak van de problemen bij Delhaize reikt verder dan de overstromingen. Al ruim zeven jaar kampt de keten met leveringsproblemen. De situatie verergerde toen ze in 2018 in Ninove een nieuw geautomatiseerd magazijn opende. Dat kampt met IT-problemen die maar niet opgelost raken.

Twee maanden geleden had Delhaize het laatst te maken met lege rekken. 'Maar nu is het veel erger', zegt een winkeluitbater. Hij zegt dat het bedrijf het probleem maar niet oplost. 'Nochtans zei de CEO dat de logistieke problemen zijn prioriteit waren. De harde waarheid is dat het structureel fout zit met de logistiek van Delhaize.'

Komt Delhaize in het najaar niet financieel over de brug, dan trekken we naar de rechtbank. Luc Ardies Voorzitter Buurtsuper (Unizo)

De frustratie bij de winkeliers groeit, want Delhaize weigert de financiële schade te vergoeden. 'We vragen al jaren compensatie, maar die wil het bedrijf niet geven. Ik verlies inkomsten, maar ik moet Delhaize wel de volledige huurprijs voor mijn winkelpand betalen.'