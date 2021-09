Lege rekken bij Carrefour door staking

Carrefour-supermarkten in het hele land kampen met lege rekken. De oorzaak is een staking in de drie magazijnen van de winkelketen.

Verschillende Belgische Carrefour-supermarkten kampen met een tekort aan producten. In zowat alle afdelingen zijn er problemen: vis, vlees, droge voeding, fruit en groenten... De Tijd vernam dat afgelopen zaterdag de visafdelingen van verschillende winkels de deuren sloten omdat er geen vis meer was. Ook vleesrayons kampten met grote tekorten.

De oorzaak is een staking in de drie magazijnen die de Belgische Carrefours van koopwaar voorzien. Zowel uit de depots van Kontich en Sint-Katelijne-Waver als uit die in Nijvel vertrokken de voorbije amper vrachtwagens.

Dat kwam door blokkades die waren opgezet door het personeel van SuperTransport, een dochterbedrijf van de Jost Group. De transportfirma brengt de producten van de magazijnen naar de winkels. Maandagmiddag werden de blokkades opgeheven, maar de achterstallige leveringen zijn nog niet ingehaald.

De blokkades waren een reactie op het nieuws dat het Carrefour-magazijn in Nijvel dicht gaat. Daardoor zouden 549 mensen hun werk verliezen. Carrefour baat het magazijn niet zelf uit. Het doet een beroep op Khuene + Nagel, een van de grootste logistieke bedrijven van Europa.

Oorlog

Onmiddellijk nadat het nieuws bekend was geraakt, legde het personeel van het magazijn het werk neer. Dat leidde vorige week als tot problemen in enkele supermarkten. 'We zijn in oorlog met Kuehne + Nagel', zei Pascal Strube van de bediendevakbond SETCa-BBTK.

Het personeel en de vakbonden van transportbedrijf SuperTransport schaarden zich achter hun Nijvelse magazijncollega's. Sluit het magazijn, dan riskeren ook de truckers hun job te verliezen.

De personeelsleden van de Vlaamse Carrefour-magazijnen zijn nog wel aan de slag. 'Al kon het personeel de laatste dagen niet zoals voorheen werken, aangezien de laadkades vol stonden', zegt Wannes Gielis van vakbond ACV Puls. 'Ook wij beraden ons over solidariteitsacties, maar voorlopig zijn er geen concrete plannen om ook te staken in Kontich.'